Kristen Bell e la scuola a casa in quarantena: "É uno schifo"

Kristen Bell racconta la sua esperienza di scuola a casa con i bambini in quarantena, e decisamente non ne è entusiasta

Kristen Bell sta affrontanto la scuola a casa con i suoi figli a causa della quarantena e non ha paura di ammettere che è veramente un lavoraccio. L'attrice ha discusso il peso dell'educazione domiciliare nella web serie #Momsplaining, facendo luce sul carico di stress che moltissimi genitori stanno sperimentando sulla propria pelle durante il lockdown.

Veronica Mars: Kristen Bell nella premiere del revival

Con il suo classico umorismo, Kristen Bell, sposata con il conduttore televisivo Dax Shepard, sta tentando di mantenere attiva l'educazione delle due figlie Lincoln e Delta, rispettivamente di 7 e 5 anni. Sostituirsi alla scuola non è cosa facile, ma almeno ci permette di avere aneddoti esilaranti come questo: "Quando abbiamo iniziato la quarantena, il primo compito di matematica che ho dato a mia figlia aveva come rispose in tutti gli spazi 'No. No. No. No. No."

Sperimentando in prima persona gli effetti della convivenza forzata 24 ore su 24, l'attrice lancia di fatto un grido di solidarietà verso coloro che invece la vivono anche al di fuori della pandemia: "Ci sono poche persone che sono uscite vittoriose da questa situazione. Germofobi e mamme casalinghe, in questo momento stanno dicendo 'Ve l'avevo detto quanto c**o è difficile."

Insieme a Kristen Bell, si unisce al discorso sulla scuola a casa durante la quarantena anche la modella Ashley Graham, diventata mamma lo scorso gennaio. Come Bell, anche lei sta subendo gli effetti del distanziamento sociale e della reclusione forzata. Quando è stata l'ultima volta che ha fatto una doccia? E lavata i denti? Per altri divertenti report sulla maternità teniamo d'occhio la web serie di Bell.