Kristen Bell nuda su Instagram: Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev e altre star reagiscono al post virale

Il marito dell'attrice, Dax Shepard, ha pubblicato una foto ironica per celebrare la nomination agli Emmy. Le reazioni delle celebrity non si sono fatte attendere.

Per festeggiare la nomination di Kristen Bell agli Emmy Awards come Miglior Attrice Protagonista in una Serie Comica per Nobody Wants This, suo marito Dax Shepard ha pubblicato sui social una foto ironica che non è passata inosservata.

Nell'immagine, condivisa su Instagram, si vede la star di The Good Place completamente nuda, ritratta di spalle in una posa da yoga - il classico cane a testa in giù - indossando solo un paio di calzini blu. La foto è ovviamente censurata e accompagnata da una didascalia scherzosa in cui Shepard allude al fatto che "potrebbe o meno far parte del suo regime di allenamento".

Le reazioni delle celebrity

Il post ha rapidamente catturato l'attenzione di amici e colleghi, generando una valanga di commenti tra cui quelli di Gwyneth Paltrow e Nina Dobrev.

Paltrow ha scritto semplicemente: "Oh mio Dio, Dax", mentre la Dobrev ha tifato per l'attrice con entusiasmo: "Hahahaha yesssss go girl! Suns out, buns out for that Emmy!"

Anche Mae Whitman, vista in Arrested Development, ha fatto un apprezzamento ironico: "Forma incredibile", a cui Shepard ha risposto con una serie di emoji che ridono. Il conduttore televisivo Rutledge Wood ha aggiunto: "get it girl!", unendosi al coro di supporto.

Kristen Bell è in corsa con attrici del calibro di Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks), Quinta Brunson (Abbott Elementary) e Uzo Aduba (The Residence) nella categoria Miglior Attrice Protagonista in una Serie Comica.

Il suo co-protagonista, Adam Brody, è stato candidato come Miglior Attore Protagonista, mentre la serie stessa ha ottenuto una nomination come Miglior Serie Comica. In gara con Nobody Wants This ci sono anche Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Shrinking, Hacks, The Bear, What We Do in the Shadows e The Studio.

Bell e Brody erano già stati nominati ai Golden Globes per i rispettivi ruoli nella serie. Brody, in particolare, ha ricevuto anche il Critics' Choice Television Award come miglior attore comico.