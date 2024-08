Kraven il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson è a caccia di vendetta nel primo trailer del film vietato ai minori

È stato diffuso il nuovo trailer di Kraven il Cacciatore, con Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista del prossimo film Sony/Marvel.

Taylor-Johnson interpreta Sergei Kravinoff, noto anche come Kraven il cacciatore. Kraven è uno degli antieroi più iconici e famosi della Marvel. Nei fumetti, Kraven ha incontrato Venom, Black Panther e molti altri, oltre a essere uno dei nemici più noti e temibili di Spider-Man.

Kraven il Cacciatore: svelato come Spider-Man farà il suo ingresso nel film?

Alcuni dettagli

La sinossi ufficiale del film recita: "Kraven il cacciatore è la storia delle origini, viscerale e ricca di azione, di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo il cui complesso rapporto con lo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo avvia verso un percorso di vendetta dalle conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti".

Locandina di Kraven the Hunter

Nel film recitano anche i premi Oscar Ariana DeBose e Russell Crowe, oltre a Fred Hechinger, Alessandro Nivola e Christopher Abbott. Il primo titolo vietato ai minori della Sony Pictures sulla scia dei personaggi Marvel è diretto da J.C. Chandor da una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Avi Arad, Matt Tolmach e David Householter sono i produttori.

Presentando il film al CinemaCon di quest'anno, Taylor-Johnson ha confermato che sarà vietato ai minori, dicendo al pubblico: "Sarà vietato ai minori? F*ck yes, sarà classificato R".

Tempo fa l'attore ha spiegato cosa rende speciale il suo cinecomic rispetto agli altri: "Kraven è stato girato interamente 'on location', e questa cosa farà la differenza" ha detto l'attore "Aggiungerà qualcosa di incredibilmente bello alla nostra storia personale e differenzierà anche Kraven dal resto dei film Marvel, girati per lo più negli studi cinematografici. È importante per questo personaggio trovarsi nel mondo reale. È essenziale per l'autenticità della storia. Quando ti metti a correre scalzo per strada, trovi il modo di inserire tutti questi elementi nella performance".

Il cinecomic era già stato rimandato diverse volte, dopo essere stato inizialmente programmato per l'ottobre del 2023. Ora il debutto in sala è previsto per il 13 dicembre.