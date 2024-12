Kraven il cacciatore debutterà nelle sale americane incassando meno di Madame Web?

Kraven il Cacciatore sembra destinato a debuttare con incassi persino inferiori a quelli registrati da Madame Web, il film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney che è stato considerato un vero e proprio flop.

Entrambi i progetti fanno parte dello Spider-Man Universe targato Sony che sembra destinato a entrare in una pausa, la cui durata non è stata precisata, proprio a causa dei risultati insoddisfacenti ottenuti dai progetti per il grande schermo.

Delle previsioni sconfortanti

Madame Web aveva debuttato a quota 25.8 milioni di dollari incassati nei primi sei giorni e si è poi fermato a un totale di 100.5 milioni ottenuti a livello globale, a fronte di un budget di 100 milioni.

Kraven il Cacciatore, che ha come protagonista Aaron Taylor-Johnson, secondo gli esperti, potrebbe non andare oltre 13-15 milioni di dollari incassati al suo debutto nelle 3200 sale americane in cui sarà in programma durante la sua prima settimana di permanenza nelle sale.

Il protagonista in una foto di Kraven

Negli Stati Uniti il film con Dakota Johnson era arrivato a 15.3 milioni di dollari nel primo weekend, subendo anche l'impatto delle recensioni negative ottenute online. Madame Web, infatti, dopo 256 recensioni, non è andato oltre l'11% dell'approvazione da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

Ad aiutare il nuovo progetto tratto dai fumetti potrebbe essere, secondo le speranze della Sony, il passaparola che dovrebbe alimentare la curiosità e l'attenzione da parte dei potenziali spettatori nei confronti della nuova spettacolare avventura.

Kraven, recensione: l'anti-eroe animalier di Aaron Taylor-Johnson per un cinecomic votato all'intrattenimento

Il budget del progetto è stato di circa 130 milioni di dollari e Sony spera almeno di rientrare nelle spese affrontate per portare nelle sale le avventure del personaggio.

Cosa racconta Kraven il Cacciatore?

Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo.

Tra gli interpreti spazio a Fred Hechinger nel ruolo Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre il ruolo di Russell Crowe apparirà nei panni del padre del protagonista.

Kraven il Cacciatore è stato diretto dal candidato all'Oscar J.C. Chandor da una sceneggiatura co-firmata da Richard Wenk, Matt Holloway e Art Marcum.