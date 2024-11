Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson pronto a combattere nella nuova foto del cinecomic Sony

Archiviato anche l'ultimo capitolo di Venom, la Sony sta già mettendo in moto la campagna promozionale per il suo prossimo cinecomic

Dopo il risultato decisamente sotto le aspettative al box-office di Venom: The Last Dance, la Sony è già pronta a mettere in moto la propria campagna promozionale per il prossimo capitolo del suo Universo Cinematografico di Spider-Man e lo fa pubblicando una nuova immagine da Kraven - Il Cacciatore.

Sappiamo che i biglietti per il nuovo cinecomic saranno messi in vendita a partire dal 29 novembre prossimo e che prima di quella data verrà quasi certamente pubblicato in streaming un trailer finale del film. La data d'uscita è fissata attualmente al 13 dicembre 2024.

Nel frattempo, è stata diffusa una nuova immagine che vede il Kraven di Aaron Taylor-Johnson arrabbiato entrare in azione. Sappiamo che non affronterà Spider-Man in questo universo, quindi forse si sta preparando allo scontro con Rhino, uno dei più noti villain del mondo dell'Uomo-Ragno nei fumetti (che era già apparso brevemente in The Amazing Spider-Man 2, interpretato da Paul Giamatti).

Aaron Taylor-Johnson è Kraven in una foto dal film

In precedenza, Taylor-Johnson aveva spiegato cosa lo avesse attirato in Kraven il cacciatore e perché gli piaceva la sfida che un film Marvel come questo rappresentava: "Penso che questo personaggio abbia qualcosa di unico e di concreto", aveva detto l'attore. "Ne abbiamo tutti abbastanza di vedere certi film in studio, un certo tipo di cultura pop... in cui sfornano roba che spegne la voglia di andare al cinema. Non avrei firmato se non avessi sentito che c'era qualcosa da portare in vita con questo personaggio".

"Affrontare un film Sony/Marvel è una sfida completamente diversa", ha poi aggiunto. "C'è la storia, il personaggio, il ruolo; è una cosa. Ma poi si entra anche in un mondo in cui si ha a che fare con uno studio e un franchise - o possibili franchise, ma non esageriamo".

Diretto da J.C. Chandor da una storia di Richard Wenk e una sceneggiatura di Wenk e Art Marcum & Matt Holloway, Kraven il Cacciatore è basato sui fumetti Marvel e prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e David Householter. Nel cast, oltre a Taylor-Johnson, troviamo Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott e Russell Crowe.