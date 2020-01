Kobe Bryant: il toccante tributo di Alicia Keys e Boys II Men apre i Grammy Awards 2020

La presentatrice dei Grammy Awards 2020, Alicia Keys, ha inaugurato la cerimonia di consegna dei premi musicali allo Staples Center di Los Angeles con un toccante tributo musicale dedicato a Kobe Bryant con l'aiuto di Boys II Men.

Poche ore prima della cerimonia di consegna dei Grammy si è diffusa la notizia della morte di Kobe Bryant in un incidente di elicottero. Mentre le reazioni degli sportivi e degli artisti alla notizia della morte di Kobe Bryant cominciavano a diffondersi, Alicia Keys ha voluto ricordare il campione dell'NBA nello Staples Centers, dove Black Mamba ha giocato per vent'anni militando nei Lakers.

"Siamo incredibilmente tristi stasera" ha dichiarato Alicia Keys. "Oggi, Los Angeles, l'America e il mondo intero hanno perso un eroe. Siamo qui col cuore spezzato nella casa che Kobe Bryant ha costruito."

Bryant, la figlia tredicenne Gianna Maria e altre sette persone hanno perso la vita nell'indicente di elicottero avvenuto a Calabasas, in California. Dopo aver ricordato il cestista, Alicia Keys ha intonato a cappella il brano dei Boys II Men It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Subito dopo la cantante è stata raggiunta dalla band che l'ha accompagnata nella toccante esecuzione per poi aggiungere: "Volevamo fare qualcosa che potesse provare a descrivere come ci sentiamo tutti stasera. Kobe, ti amiamo".