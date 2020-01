Billie Eilish fa la storia ai Grammy Awards 2020 nella notte dedicata a Kobe Bryant

Billie Eilish ha fatto la storia ai Grammy Awards 2020 portandosi a casa cinque premi su sei nomination, inclusi i quattro riconoscimenti principali. Il tutto nella serata dedicata a Kobe Bryant, star dell'NBA perita in un incidente in elicottero insieme alla figlia tredicenne.

La serata di Billie Eilish è iniziata con il riconoscimento ricevuto prima della diretta, quando il suo album di debutto, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha conquistato il premio per il Miglior Pop Vocal Album. Successivamente ha raccolto i riconoscimenti per Miglior Nuova Artista, per l'Album dell'Anno e la Canzone dell'Anno con "Bad Guy." Oltre a ciò il fratello di Billie Eilish e suo produttore, Finneas, ha vinto a sua volta due premi: Best Engineered Album, Non-Classical (condiviso con Rob Kinelski) e Miglior Produttore dell'Anno Non-Classical.

Solo poche settimane fa è stata diffusa la notizia della collaborazione di Billie Eilish alla colonna sonora del nuovo film di James Bond, No Time to Die. A soli 18 anni, con No Time to Die, la Ellish diventa quindi l'artista più giovane a incidere il tema di uno dei film del franchise di James Bond.