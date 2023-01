Koala Man: un nuovo trailer anticipa la serie animata di Michael Cusack con Hugh Jackman

Koala Man, la nuova serie tv animata di Michael Cusack targata Disney+, ha ora un trailer inedito in cui è possibile dare una prima occhiata anche al lavoro compiuto da Hugh Jackman. Dalle tonalità leggere e dissacranti, questa nuova serie sembra promettere molto bene.

Ambientata in Australia, Koala Man racconta la storia di Kevin, doppiato da Michael Cusack, un padre di mezza età che tenta di combattere di nascosto il crimine nella sua città di periferia, anche se dalle immagini non sembra così problematica la situazione. Cusack è anche l'ideatore della serie, con Justin Roiland come produttore esecutivo insieme agli sceneggiatori Dan Hernandez e Benji Samit.

Koala Man: la serie animata di Michael Cusack, dal 9 gennaio su Disney+

La serie arriverà su Disney+ il 9 gennaio e questo nuovo trailer ci da un assaggio di Koala Man e del mondo in cui si muove, come anche dell'umorismo del suo protagonista estremamente sui generis. Fra le voci più interessanti di questo progetto troviamo quella di Hugh Jackman nei panni di Big Greg, capo di Kevin e uomo più celebre della cittadina.