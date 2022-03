Knock at the Cabin: Jonathan Groff e Ben Aldridge nel cast

Tra i protagonisti del nuovo film di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, ci saranno anche Jonathan Groff e Ben Aldridge.

Jonathan Groff e Ben Aldridge si sono uniti al cast del film Knock at the Cabin, il nuovo film scritto e diretto da M. Night Shyamalan.

Il regista sarà impegnato anche come produttore in collaborazione con Universal Television.

Come i fan di M. Night Shyamalan sanno molto bene, ogni dettaglio del progetto è avvolto dal mistero. Per ora l'unica certezza è che Knock at the Cabin arriverà nei cinema americani il 3 febbraio 2023.

Nel cast del thriller, oltre ai nuovi arrivi di Ben Aldridge e Jonathan Groff, ci saranno anche Dave Bautista, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird.

Shyamalan è tornato sul set dopo Old, film che ha incassato 90 milioni di dollari in tutto il mondo.

Alridge è protagonista della serie Pennyworth, tratta dai fumetti della DC e rinnovata recentemente per una terza stagione. Jonathan Groff, invece, è stato uno dei protagonisti di Matrix Resurrections e ha dato voce a Kristoff e Sven in Frozen - Il regno di Ghiaccio e nel sequel del film prodotto dalla Disney.