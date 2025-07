Elden Ring, Cailee Spaeny è in trattative per un ruolo nel progetto cinematografico: sarà Marika?

Il film di Elden Ring, diretto da Alex Garland e prodotto da A24, potrebbe avere la sua prima star femminile: Cailee Spaeny. L'attrice, in trattative per un ruolo chiave, potrebbe interpretare figure iconiche come Marika l'Eterna o la demigodessa Malenia. L'adattamento punta a raccontare uno degli eventi più epici del gioco, evitando la linearità narrativa originale.

Elden Ring Movie: Cailee Spaeny potrebbe essere la prima protagonista femminile

Il progetto cinematografico di Elden Ring, uno degli adattamenti più attesi degli ultimi anni, sta iniziando a prendere forma con l'ingresso di una possibile prima grande protagonista femminile: Cailee Spaeny. L'attrice, reduce da una carriera in forte ascesa con riconoscimenti come la candidatura al Golden Globe e il premio alla miglior attrice a Venezia per Priscilla, sarebbe in trattative con la produzione di A24 e Bandai Namco per un ruolo importante.

Un ritratto di Cailee Spaeny

Spaeny, già collaboratrice abituale del regista Alex Garland - che l'ha diretta in Civil War e nella serie sci-fi Devs - porterebbe una forte intesa artistica nel cast. Tra i nomi già confermati spiccano Kit Connor e Ben Whishaw, a testimonianza dell'ambizione dietro il progetto. Il film, prodotto anche da George R. R. Martin, co-creatore del mondo di Elden Ring, promette di tradurre sul grande schermo l'immensità e la complessità dell'universo narrativo del gioco.

Tra miti e misteri: quale volto per Cailee Spaeny?

Non essendo stati svelati dettagli ufficiali sulla trama, il ruolo di Spaeny resta avvolto nel mistero, ma le ipotesi più suggestive la vedono nei panni di figure mitiche come Marika l'Eterna, la regina divina il cui gesto di distruzione dell'Elden Ring dà inizio a tutto, oppure la carismatica Ranni la Strega o la guida enigmatica Melina.

Cailee Spaeny in una locandina

Non si esclude nemmeno la possibilità che interpreti la temibile demigodessa Malenia, la più celebre e temuta boss del gioco. Più che un adattamento fedele e lineare dell'esperienza videoludica, il film sembra orientato a raccontare uno degli eventi chiave, come La Notte dei Coltelli Neri, una congiura che ha cambiato per sempre la storia delle Terre di Mezzo, o La Frantumazione, la sanguinosa guerra civile tra i figli demigodici di Marika per il controllo dei frammenti dell'Elden Ring.

Potrebbe anche trattarsi di una storia completamente nuova, con personaggi creati ad hoc, che troverebbero nella Spaeny un volto memorabile. In ogni caso, il progetto si presenta come una sfida titanica: tradurre un mondo narrato per frammenti e immersivo in un racconto cinematografico coeso e coinvolgente, pronto a trasportare gli spettatori nell'epopea dark fantasy di FromSoftware.