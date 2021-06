Knives Out 2: Ethan Hawke farà parte del cast, ecco le foto dal set

Nel cast di Knives Out 2, l'atteso sequel di Cena con delitto, ci sarà anche Ethan Hawke, come confermano le foto scattate sul set in Grecia.

Le riprese del film sono iniziate, come annunciato dal regista Rian Johson, e i protagonisti sono stati fotografati mentre erano impegnati nella realizzazione di alcune scene all'aperto.

Dal set di Knives Out 2 arrivano così molti scatti che ritraggono la new entry tra gli interpreti Ethan Hawke accanto a Dave Bautista e Madelyn Cline. Sul set sono inoltre stati avvistati il protagonista Daniel Craig, che riprende il ruolo del detective Benoit Blanc, Leslie Odom Jr, Kate Hudson e Kathryn Hahn.

La produzione, per ora, non ha svelato la trama o i dettagli dei personaggi che saranno coinvolti nel nuovo caso da risolvere.

Rian Johnson sarà nuovamente sceneggiatore e regista del film, oltre a esserne uno dei produttori in collaborazione con Ram Bergman.

In Cena con delitto 2 Daniel Craig interpreterà per la seconda volta il detective Benoit Blanc, ma non si conoscono ancora i dettagli relativi al nuovo caso su cui dovrà indagare.

Netflix ha ottenuto i diritti per due sequel del film campione di incassi con un investimento record che sembra abbia superato quota 400 milioni di dollari.