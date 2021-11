Kit Harington è spaventato dalla security dei Marvel Studios: "Mi terrorizza!"

Il Marvel Cinematic Universe è il secondo franchise cui Kit Harington prende parte. A differenza di quanto accaduto sul set de Il trono di spade, però, la security dei Marvel Studios ha terrorizzato il protagonista della seconda stagione di Modern Love.

Eternals: Kit Harington e Gemma Chan

Come riportato da CBR, l'attore ha raccontato nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter: "Se parliamo della security relativa agli spoiler, beh, i Marvel Studios mi terrorizzano!". La risposta di Kit Harington riflette quella data da Emilia Clarke qualche tempo fa sul medesimo argomento. L'attrice ha dichiarato: "La nuova serie a cui sto lavorando si intitola Secret Invasion... Ho già paura... Le prime persone con cui ho parlato della Marvel erano il loro team di sicurezza, e sono convinto che ci sia un uomo fuori casa mia. C'è un'auto parcheggiata lì da molto tempo e, lo giuro su Dio, è sotto copertura".

Gli spoiler erano un problema significativo con Il trono di spade, soprattutto durante i suoi ultimi anni in cui il suo pubblico è cresciuto. È stato riferito che dalla stagione 8, HBO ha iniziato a utilizzare un'app speciale per fornire agli attori gli script. La sceneggiatura si cancellava dopo la lettura, secondo quanto raccontato dalla star Nikolaj Coster-Waldau. È stato anche riferito che alcune scene sarebbero state girate su set chiusi a tutti tranne che alla troupe essenziale e che è stata mantenuta una sicurezza extra per garantire che paparazzi, fan e curiosi fossero tenuti lontani dal set, dagli script o da qualsiasi altro materiale che potessero usare per rovinare il progetto. Quattro finali sono stati girati per Il trono di spade in modo tale da depistare il pubblico.

I Marvel Studios hanno generalmente mantenuto la sicurezza su tutte le produzioni. Analogamente a Il trono di spade, agli attori non vengono sempre fornite sceneggiature complete. I principali colpi di scena e i dettagli della trama sono spesso forniti agli attori all'ultimo minuto.

Nonostante queste precauzioni, i dettagli possono ancora trapelare, come è accaduto con Spider-Man: No Way Home e con i suoi vari leak. Insomma, la sicurezza non è mai troppa!