Kit Harington si unisce al cast della terza stagione di Industry

Kit Harington si unisce al cast di Industry, la serie prodotta dalla HBO in collaborazione con BBC, tramite Bad Wolf. Noto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, l'attore sarà Henry Muck, Amministratore Delegato e fondatore di Lumi, una società di energia tecnologica verde che sta per diventare pubblica.

Deadline, che ha appreso la notizia in esclusiva, scrive che Kit Harington arriverà sul set della terza stagione di Industry nelle prossime settimane. Le riprese della serie creata da Mickey Down e Konrad Kay inizieranno questo mese nel Regno Unito. Le prime due stagioni fin qui trasmesse sono ancora inedite in Italia.

La serie ha attirato un vasto pubblico sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito per il modo in cui narra le vicende di un gruppo di giovani laureati che lavorano in modo competitivo in una banca internazionale di Londra, la Pierpoint & Co, cercando di superarsi a vicenda in termini di guadagni, droga e sesso. Gli autori, recentemente, hanno difeso il loro lavoro da chi accusava Industry di essere "un porno che si spaccia per TV di qualità".

Nella terza stagione, i giovani consulenti della Pierpoint & C punteranno su investimenti etici. Proprio grazie a questa nuova strategia di mercato, entreranno in contatto con la Lumi ed il suo Amministratore Delegato Henry Muck, ovvero Kit Harington.