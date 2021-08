Kit Harington sui pensieri suicidi e l'alcolismo: "Ho attraversato un periodo buio"

Nel corso di un'intervista con il Sunday Times Magazine, Kit Harington si è soffermato a descrivere i momenti più cupi della sua esistenza e ha ammesso di aver contemplato, in determinati momenti, anche l'idea del suicidio. L'attore ha parlato anche del suo problema di alcolismo, con la speranza che possa aiutare altre persone che vivono lo stesso problema ad uscirne.

La mia vita con John F. Donovan: Kit Harington in una sequenza del film

L'attore britannico è riuscito a mantenersi sobrio per due anni e mezzo dopo essersi iscritto a un trattamento di riabilitazione nel 2019. Interrogato su eventuali idee suicide, Kit Harington ha ammesso: "Sì, le ho prese in considerazione. Ho attraversato periodi di vera depressione in cui avrei desiderato anche morire". Proprio quest'anno la star de Il Trono di Spade è diventato genitore insieme a Rose Leslie e ha ammesso di sperare che il candore delle sue confessioni possa aiutare i bisognosi.

Poi ha continuato: "Non voglio essere visto come un martire o come una persona speciale. Spero solo che le mie confessioni possano aiutare qualcuno. In questo caso sarei felice". Dopo la fine delle riprese de Il Trono di Spade, Kit Harington ha ammesso di aver attraversato un periodo pessimo e traumatico. A questo proposito, il divo ha raccontato: "Inizi a sentirti una persona pessima, ti convinci di esserlo. Provare a raggiungere la sobrietà vuol dire dare inizio al processo di cambiamento. Ognuno di noi può cambiare e persino le macchie di leopardo possono cambiare. Si tratta di un concetto bellissimo che mi ha aiutato tanto! Possiamo cambiare chi siamo e il percorso che la nostra vita intraprenderà".

L'alcoolismo ha avuto una serie di conseguenze anche sui rapporti familiari dell'attore, che ha raccontato: "Potete immaginare lo stress che ho provocato a mia moglie Leslie. Comunque, sono sempre stato molto riservato su questo problema e loro si sono quasi stupiti quando è emerso". Al momento l'unica dipendenza di Kit Harington è il fumo ma l'attore ha ammesso di lavorarci su per affrontare questo problema. Infine, l'interprete ha ammesso anche di essere stato uno stupido nel corso della sua vita ma di essere grato per la presenza di familiari e amici che lo hanno sempre sostenuto e aiutato.