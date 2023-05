Cannes 2023: Michael Douglas riceverà la Palma d'Oro alla carriera

Michael Douglas riceverà la Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes 2023. L'organizzazione della kermesse ha rivelato che la star di Basic Instinct tornerà sulla Croisette questo mese per il festival e sarà onorato durante la cerimonia di apertura che si terrà il 16 maggio.

La dichiarazione di Michael Douglas

"È sempre una boccata d'aria fresca essere a Cannes, che ha fornito a lungo una meravigliosa piattaforma per creatori audaci, coraggio artistico ed eccellenza nella narrazione", ha dichiarato Michael Douglas. "Dalla mia prima volta qui nel 1979 per Sindrome cinese alla sortita più recente per Dietro i candelabri nel 2013, il festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di influenzare le persone in tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso".

La celebrazione di una lunga carriera

Michael Douglas è arrivato per la prima volta sulla Croisette nel 1979 insieme ai colleghi Jane Fonda e Jack Lemmon e al regista James Bridges per la presentazione di Sindrome cinese. Tredici anni dopo, nel 1992, viene presentato in Concorso il sulfureo Basic Instinct, di Paul Verhoeven. Sconvolgendo il genere thriller, il film ha fatto parlare di sé della Croisette: ha proiettato Sharon Stone nell'olimpo delle icone internazionali e ha confermato la potenza del talento di Michael Douglas. Nel 1993 viene presentato in Concorso Falling Down di Joel Schumacher, per la terza partecipazione al Festival dell'attore americano.

Douglas è poi riapparso sulla gradinata solo 20 anni dopo, con Dietro i candelabri di Steven Soderbergh. Irriconoscibile, commovente e all'apice della sua arte, Michael Douglas ha interpretato il famoso cantante e pianista Liberace. Ma la sua storia con il Festival di Cannes è cominciata molto prima di tutto questo, attraverso il padre, Kirk Douglas, amante della Francia e del suo cinema. Quest'ultimo aveva segnato la storia del Festival presiedendo la Giuria nel 1980. Con la forza della sua convinzione e del suo carattere, ha assegnato la Palma d'Oro ad Akira Kurosawa e a Bob Fosse per Kagemusha e All That Jazz.

Nell'arco della sua carriera Michael Douglas ha lavorato con grandi registi quali Robert Zemeckis in All'inseguimento della pietra verde (1984), Ridley Scott in Black Rain (1989) o Barry Levinson in Rivelazioni (1994). Con Oliver Stone, ha vinto l'Oscar come miglior attore nel 1987 per il suo ritratto di Gordon Gekko in Wall Street. The sequel, Wall Street: il denaro non dorme mai, è stato proiettato Fuori Concorso al 63° Festival di Cannes.