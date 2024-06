Kit Harington si trasforma in lupo mannaro nel trailer del thriller soprannaturale The Beast Within

La trasformazione di Kit Harington in lupo mannaro è completa nel trailer di The Beast Within, thriller soprannaturale scritto e diretto da Alexander J. Farrell.

Secondo la sinossi della pellicola, dopo che una serie di strani eventi l'hanno spinta a mettere in discussione la vita isolata della sua famiglia in un complesso fortificato nelle terre selvagge inglesi, Willow (Caoilinn Springall), una bambina di 10 anni, segue i suoi genitori in uno dei loro viaggi segreti a tarda notte nel cuore dell'antica foresta. Ma dopo aver assistito a una terribile trasformazione di suo padre (Kit Harington), anche lei rimane intrappolata dall'oscuro segreto ancestrale che i suoi hanno cercato così disperatamente di nascondere.

Un trailer inquietante

Anche se il trailer non lo dice esplicitamente, alcuni indizi indicano che la creatura in cui Kit Harington si trasforma una volta al mese sia qualcosa di simile a un lupo mannaro. I suoi lunghi artigli, le zanne e gli occhi gialli, simili a canini, non danno adito a dubbi così come le immagini della luna piena sulla campagna foresta inglese. Nel promo vediamo, inoltre, la moglie di Harington nel film (Ashleigh Cummings) allacciargli un robusto collare da cane attorno al collo mentre lui si accovaccia nudo in una gabbia.

Per i nostalgici de Il trono di spade, in un momento del trailer un Kit Harington avvolto nella pelliccia assomiglia notevolmente al suo vecchio personaggio, il Re del Nord. Infatti si autoproclama "Re dei boschi" e incorona sua figlia principessa. Riguardo alla povera Willow, qualunque sia l'"oscuro segreto ancestrale" della sua famiglia, sembra che anche lei ne sia afflitta. Vediamo le unghie della giovane che cadono mentre le zanne si allungano, non certo un buon segno.