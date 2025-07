Kiss of the Spider Woman, il musical è 'un inno alla gioia e all'orgoglio queer': parla una star del film

Arriverà presto nei cinema la nuova versione del musical Kiss of the Spider Woman, con protagonisti Jennifer Lopez e Diego Luna. Il film è il remake della versione cinematografica del 1985 con Sônia Braga, Raul Julia e William Hurt, proprio in occasione del 40° anniversario dall'uscita.

Il film è l'adattamento cinematografico del musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally, tratto a sua volta dal romanzo Il bacio della donna ragno di Manuel Puig.

Kiss of the Spider Woman di Héctor Babenco come punto di riferimento

Toniatuh, una delle star del film, ha ricordato che il primo film indicò la via per la rappresentazione queer sullo schermo, in un periodo molto più complicato: "Era proprio all'inizio dell'epidemia di AIDS e la gente urlava: 'Cancro dei gay!'" racconta Toniatuh.

Jennifer Lopez in Kiss of the Spider Woman

"La gente diceva letteralmente che era la punizione di Dio per gli omosessuali. C'erano così tante atrocità che la nostra comunità stava affrontando" ha spiegato nell'intervista rilasciata a People.

Il remake di Kiss of the Spider Woman appassionato e pieno d'amore

Il bacio della donna ragno di Héctor Babenco era audace e coraggioso: "Ora siamo coraggiosi, ma in modo diverso; è adatto al nostro tempo" spiega Toniatuh "Mentre il film dell'85 trovava la sua urgenza nella dittatura militare in Brasile, quello del 2025 arriva in un momento di attacchi contro persone trans, queer e di censura dei media queer".

Nell'intervista Toniatuh ha spiegato che anche il nuovo film è molto importante: "È un progetto appassionato e pieno d'amore, in perfetto equilibrio tra evasione e realtà".

Il cast di Kiss of the Spider Woman comprende Jennifer Lopez (Ingrid Luna/Aurora/la Donna Ragno), Diego Luna (Valentin Arregui/Armando), Toniatuh (Luis Molina/Kendall Nesbitt), Tony Dovolani (Johnny), Josefina Scaglione (Marta) e Bruno Bichir (direttore della prigione).