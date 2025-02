Kiss of the Spider Woman, Bill Condon: "Solo Jennifer Lopez poteva interpretare tre ruoli nello stesso film"

Il regista di Kiss of the Spider Woman Bill Condon ha dichiarato in una recente intervista di ritenere che la scelta di affidare la parte da protagonista a Jennifer Lopez sia stata perfetta.

Nell'adattamento cinematografico basato sul musical, la star di Atlas è stata ingaggiata da Condon perché a suo avviso aveva la versatilità necessaria per interpretare tre ruoli all'interno del film.

I tre ruoli di Jennifer Lopez in Kiss of the Spider Woman

"Jennifer interpreta tre ruoli nel film" afferma Condon "È un'attrice, è la protagonista del film dentro il film, e poi è un altro personaggio nel film stesso: interpreta la Donna Ragno, Aurora e Ingrid. Tre ruoli distinti".

Jennifer Lopez in una scena di Kiss of the Spider Woman

Bill Condon poi propone un approfondimento sul film:"È un film musicale quindi contiene 11 numeri musicali, ed è spettacolare". Il regista sostiene che nessun altro al mondo avrebbe potuto fare quello che ha fatto J.Lo, soprattutto perché è stato girato tutto in quattro settimane prima di andare in Uruguay a girare la parte ambientata nella prigione.

Gli elogi a Jennifer Lopez

"Musica e danza sono una parte enorme nel film ma ciò non sminuisce minimamente la sua interpretazione. Ha realizzato qualcosa di incredibilmente delicato" spiega Condon "recita nello stile di un film degli anni '50 senza mai deriderlo o renderlo parodia. Rende tutto autentico, non conosco nessun altro che avrebbe potuto farlo".

Nel cast del film anche Diego Luna, che Bill Condon ritiene sia adatto ad essere il co-protagonista al centro di un legame romantico all'interno della trama del film.

Primo piano di Diego Luna in Andor

Dopo un 2024 complicato a causa della separazione con Ben Affleck, Jennifer Lopez è pronta a tornare sul grande schermo con ben tre ruoli particolarmente complicati.