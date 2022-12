Kirstie Alley è morta a 71 anni

Kirstie Alley, nota per la saga comica Senti chi parla e per serie come Cin cin e L'atelier di Veronica, è morta il 5 dicembre 2022 a 71 anni dopo una breve battaglia contro il cancro.

La notizia è stata condivisa dalle figlie True e Lillie Parker sui social media dell'attrice. "Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente" si legge.

La dichiarazione prosegue: "Era circondata dalla sua famiglia più stretta e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e dell'entusiasmo nei confronti di qualunque avventura l'aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era ancora più stupenda come mamma e nonna".

True and Lillie hanno concluso il comunicato ringraziando il personale del Moffitt Cancer Center e chiedendo la privacy per la famiglia in questo momento difficile.

Sebbene abbia avuto una serie di ruoli importanti negli anni '80, inclusa una parte in Star Trek II: The Wrath of Khan e la presenza in 13 episodi della serie Masquerade, Kirstie Alley si è fatta conoscere soprattutto per il ruolo di Rebecca Howe nella serie Cin Cin, he ha interpretato a fianco di Ted Danson dal 1987 fino alla fine dello show nel 1993, dopo essere intervenuta quando Shelley Long ha lasciato la sitcom della NBC. il ruolo le ha fruttato cinque nomination agli Emmy, vincendo una volta nel 1991.

Harry a pezzi: Woody Allen e Kirstie Alley

Alley poi ha interpretato il ruolo principale in L'atelier di Veronica, dai creatori di Friends David Crane e Marta Kauffman, dove vestiva i panni del capo di un'azienda di lingerie di New York davvero brava ad aiutare gli altri con le loro vite amorose, ma un disastro con la propria. È stata anche nominata agli Emmy per la serie, che alla fine è andata in onda per tre stagioni, dal settembre 1997 al dicembre 2000.

Negli anni successivi, ha recitato, scritto e prodotto esecutivamente Fat Actress, costruito attorno alla sua percezione del mondo di Hollywood.

Kirstie Alley è apparsa anche in numerosi film, tra cui Senti chi parla a fianco di John Travolta, commedia di enorme successo che ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso, Runaway, Summer School, Harry a pezzi, In ricchezza e in povertà con Tim Allen.

Più recentemente, ha recitato nel film Syrup del 2013 e nel film di David O. Russell del 2015 Accidental Love.