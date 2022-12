John Travolta rende omaggio a Kirstie Alley: "Una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto"

John Travolta è stato una delle prime star a omaggiare Kirstie Alley, dopo l'annuncio della morte dell'attrice, scomparsa poche ore fa a 71 anni dopo una breve malattia.

"Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto", ha scritto Travolta su Instagram della sua frequente costar. "Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo."

John Travolta e Kirstie Alley hanno recitato insieme in Senti chi parla, commedia del 1989 firmata dalla regista Amy Heckerling. Alley interpretava una madre single che si innamora di un tassista (Travolta). In originale, Bruce Willis doppiava il neonato che i due finiscono per crescere insieme.

Il film si è rivelato un successo sorprendente, contribuendo a rilanciare la carriera di Travolta e aprendo la strada a Alley dalla sitcom Cin Cin al grande schermo. Il film ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993, oltre alla sitcom di breve durata Baby Talk, con Tony Danza come voce del bambino.

La morte di Kirstie Alley a soli 71 anni ha scosso il mondo del cinema e della tv. Anche Ted Danson, Kelsey Grammer e Rhea Perlman hanno riordato la loro collega di Cin Cin offrendo i loro ricordi.

"Ero su un aereo oggi e ho fatto qualcosa che faccio raramente. Ho visto un vecchio episodio di Cin Cin", ha dichiarato Ted Danson a Deadline. "Era l'episodio in cui Tom Berenger si propone a Kirstie, che continua a dire di no, anche se vuole disperatamente dire di sì. Kirstie è stata davvero brillante. La sua capacità di interpretare una donna sull'orlo di un esaurimento nervoso è stata sia commovente che istericamente divertente. Mi ha fatto ridere 30 anni fa quando ha girato quella scena, e mi ha fatto ridere oggi altrettanto forte. Mentre scendevo dall'aereo, ho saputo che Kirstie era morta. Sono così triste e così grato per tutte le volte che mi ha fatto ridere. Mando il mio amore ai suoi figli. Come ben sanno, la loro madre aveva un cuore d'oro. Mi mancherà."

Kelsey Grammer, che interpretava il dottor Frasier Crane, ha dichiarato: "Ho sempre creduto che il dolore per un personaggio pubblico fosse una questione privata, ma dirò che le volevo bene".

"Kirstie era una persona e un'amica unica e meravigliosa. La sua gioia di essere era sconfinata", ha detto Rhea Perlman, che interpretava Carla Tortelli. "Siamo diventate amiche quasi all'istante quando si è unita al cast di Cheers. Amava i bambini e anche i miei figli la adoravano. Abbiamo dormito a casa sua, con cacce al tesoro che inventava. Organizzava enormi feste di Halloween e di Pasqua dove invitava l'intera troupe della serie e le loro famiglie. Voleva che tutti si sentissero inclusi. Amava profondamente i suoi figli. Non ho mai incontrato nessuno lontanamente come lei. Mi sento così grato di averla conosciuta. Mi mancherà moltissimo".

Anche il maestro dell'horror John Carpenter ha ricordato Alley in un post scrivendo:

"Kirstie Alley era un'attrice deliziosa con cui ho avuto il piacere di lavorare in Villaggio dei dannati. Ci mancherà".