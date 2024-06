Senti chi parla 2: ecco come il mostro del gabinetto ha terrorizzato un'intera generazione

A cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90 John Travolta fu protagonista di una saga comedy molto famosa anche in Italia, Senti chi parla, al fianco di Kirstie Alley. A distanza di parecchi anni dall'uscita dei film, c'è ancora una sequenza che viene ricordata con paura da una generazione di spettatori.

Il primo dei tre film uscì nel 1989, con la regia di Amy Heckerling, mentre i successivi capitoli furono distribuiti nel 1990 e 1993, rispettivamente con i titoli Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso!, sempre con Travolta e Alley protagonisti adulti delle varie trame.

Il mostro del gabinetto

Un viso con sguardo arrabbiato, sopracciglia blu e un paio di zanne bianche affilate. È questo l'aspetto del mostro del gabinetto che spaventa il piccolo Mickey (Lorne Sussman), impegnato nel delicato periodo di passaggio all'uso del water. Sui social, il ricordo di quella scena è ancora vivo in alcuni spettatori ormai cresciuti:"Ogni volta che mi sedevo sul water da quel momento in poi andavo via il più velocemente possibile, perché tutto ciò che vedevo nella mia mente era quel viso contorto e stranamente dettagliato". Senti chi parla 2 è in onda stasera alle 21.10 su Sky Cinema Family HD.

Con la voce di Mel Brooks in originale e Lino Banfi nel doppiaggio italiano, il mostro del gabinetto appare dopo che Mickey supera le sue paure iniziali di un fantomatico water demoniaco 'mangia-cacca', che minaccia il piccolo protagonista di mordergli il sedere se non accetterà di usufruire della toilette. La scena dura circa 20 secondi ma è rimasta impressa in tantissimi bambini dell'epoca. Il regista Daniel Hess ha dichiarato:"È incredibile pensare come una scena del genere non abbia sollevato domande da parte dei registi o del pubblico dei test-screening. Ma allo stesso tempo, è davvero sorprendente che i registi siano riusciti a catturare contemporaneamente l'ansia di andare al bagno da soli, creando anche una nuova serie di paure per un'intera generazione".

Online non mancano i commenti di adulti che ricordano quel periodo della loro infanzia e i disagi che gli provocarono quella scena di Senti chi parla 2. Lorne Sussman, il bambino che interpretò Mickey nel film, ora è un bancario che vive e lavora in Canada ma non ricorda quella scena. Sua madre presente sul set, ha dichiarato:"Quella è la scena in cui dovevamo cercare di spaventare Lorne. Dovevano farlo sobbalzare quindi hanno usato un clacson rumoroso". Nella scena, si vede il piccolo Mickey tapparsi le orecchie, molto spaventato.