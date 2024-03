Kirsten Dunst non ha recitato per due anni: 'Invecchiando mi offrono solo il ruolo di mamma triste'

Kirsten Dunst ha svelato che il motivo per cui ultimamente ha lavorato poco è legato all'età che avanza e alle offerte ricevute dopo Il potere del cane: solo ruoli da "mamma triste".

Nella storia di copertina su Marie Claire, l'attrice nominata all'Oscar ha spiegato che dopo la sua performance nell'acclamato Il potere del cane del 2021, le è stato offerto un unico tipo di ruolo. Quindi, invece di accettare un nuovo progetto, Dunst ha evitato di lavorare per due anni in attesa che le venissero offerti ruoli più interessanti.

"Per essere sincera, è stato difficile per me.. perché ho bisogno di nutrire la mia anima", ha spiegato. "La cosa più difficile è essere mamma e avere la sensazione di non avere nulla per me stessa. Questo è un problema di tante madri, non solo mio. Sicuramente i ruoli peggiorano man mano che l'età delle attrici avanza".

Una boccata di ossigeno con Alex Garland

In questa fase di stallo, Kirsten Dunst ha ricevuto l'offerta di Alex Garland per recitare nel distopico Civil War e ha accettato immediatamente anche perché non aveva mai letto un copione simile.

Per fortuna oggi sono passati i tempi in cui sentiva di essere scelta da registi uomini per il suo aspetto fisico, cosa che per anni l'ha spinta a lavorare con registe:

"Mi sentivo come se fossi stata chiamata perché sono qualcuno con cui i registi sarebbero andati a letto. Penso che questo sia il motivo che mi ha spinto a scegliere istintivamente molti progetti di registe quando ero giovane perché non volevo sentirmi in quel modo."

La carriera di attrice di Kirsten Dunst è iniziata quando aveva 6 anni, con un ruolo non accreditato in New York Stories. Pochi anni dopo è arrivato l'exploit di Intervista col vampiro. Era già relativamente famosa quando ha interpretato Mary Jane Watson in Spider-Man del 2002, che l'ha catapultato verso l'olimpo delle star. Anche se non è più apparsa in altri film di supereroi dai tempi della trilogia di Sam Raimi, ha detto che sarebbe disposta a ripetere l'esperienza sottolineando:

"Vieni pagato un sacco di soldi, e ho due figli, e mantengo mia madre".

Civil War di Alex Garland arriverà nei cinema italiani il 18 aprile.