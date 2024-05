Kirsten Dunst e Daniel Bruhl affiancano Keanu Reeves in The Entertainment System Is Down

Supercast per il nuovo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down, con la tripletta Kirsten Dunst-Daniel Bruhl-Keanu Reeves.

Keanu Reeves è confermato nel cast dell'atteso film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down, e come rivela Deadline, a fargli compagnia troveremo anche Kirsten Dunst e Daniel Brühl.

Da quanto anticipato, il due volte vincitore della Palma d'Oro Östlund avrebbe acquistato un Boeing 747 in disuso per il progetto, in modo da poter utilizzare l'aereo per le riprese in studio.

Daniel Brühl è Fredrick Zoller nel film Bastardi senza gloria

In precedenza lo stesso regista aveva anticipato la trama della sua nuova satira sociale, che "si svolge durante un volo a lungo raggio. E subito dopo il decollo, l'equipaggio del volo comunica ai passeggeri che il sistema di intrattenimento non funziona. Quindi sono bloccati su un volo di 15 o 17 ore senza alcun intrattenimento digitale. Non hanno gli schermi a cui siamo così abituati nel nostro mondo contemporaneo. Il film sarà quindi uno studio su come gli esseri umani interagiscono in questo piccolo laboratorio che è un aereo. Esaminerà il modo in cui gli uomini moderni vengono distrutti in queste circostanze".

Nel preparare il progetto, suo secondo film in lingua inglese, il regista svedese si è ispirato a uno studio di psicologia sociale condotto presso la Virginia University chiamato The Challenge Of The Disengaged Mind. L'esperimento ha notato come ai partecipanti non piacesse passare dai 6 ai 15 minuti in una stanza da soli senza niente da fare. Per portare l'esperimento un ulteriore passo avanti, i ricercatori hanno aggiunto una variante: premendo un pulsante, i soggetti del test potevano, se lo desideravano, darsi una scossa elettrica innocua, ma molto dolorosa. Si è scoperto che un quarto delle donne e due terzi degli uomini hanno scelto di premere il pulsante. Un uomo trovò addirittura così insopportabile restare solo con i suoi pensieri che, durante i 15 minuti, si diede 190 scariche elettriche.

Ruben Östlund è noto per aver diretto The Square del 2017 e Triangle of Sadness del 2022, entrambi vincitori della Palma d'Oro al Festival di Cannes.