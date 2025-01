HBO ha cancellato una delle sue serie più irriverenti dopo una sola stagione

Una delle serie più irriverenti della passata stagione, The Franchise, è stata cancellata da HBO dopo appena una stagione.

La serie comica satirica sulla realizzazione di un film di supereroi era stata creata da Jon Brown (Succession, Veep) e prodotta esecutivamente da Sam Mendes (1917, Skyfall) e Armando Iannucci (Veep).

La storia aveva come protagonista Himesh Patel nei panni di un primo assistente alla regia al lavoro su un film ad alto budget che è un capitolo minore di un franchise di supereroi più ampio. Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Powell completavano l'ensemble, mentre Richard E. Grant e Daniel Brühl facevano parte del cast ricorrente.

"Siamo molto grati di aver avuto l'opportunità di lavorare con il team di enorme talento che sta dietro a The Franchise, in particolare Sam Mendes, Jon Brown, Armando Iannucci e questo esilarante ensemble di attori", ha dichiarato un portavoce della HBO in un comunicato a Variety. "Anche se non andremo avanti con un'altra stagione, non vediamo l'ora di collaborare con tutti loro in futuro".

HBO ordina The Franchise, la serie parodia su Marvel e DC prodotta da Sam Mendes e Armando Iannucci

Parlando con IndieWire dello show, Magnussen in precedenza aveva dichiarato: "Il dono è stato quello di poter ridere di tutte le cose che facciamo. È uno show televisivo che parla della realizzazione di un film di supereroi, si tratta di un gruppo di imbecilli che gestisce lo spettacolo".

The Franchise aveva debuttato su HBO il 6 ottobre scorso con una programmazione di otto episodi da mezz'ora ciascuno e al ritmo di un episodio alla settimana. La prima e unica stagione dello show si è conclusa il 24 novembre seguente.