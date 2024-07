Daniel Bruhl torna alla regia con il film Break, sul tennista Gottfried von Cramm

Daniel Bruhl ritornerà alla regia in occasione del film biografico intitolato Break, che racconterà la storia del campione di tennis Gottfried von Cramm.

Lo sportivo è diventato un campione negli anni '30, mentre affrontava anche il regime nazista nella Germania in cui era nato e cresciuto.

I primi dettagli del film Break

Felix Kammerer, che è già stato protagonista recentemente del film Niente di nuovo sul fronte occidentale, sarà il protagonista del nuovo film.

Break potrà contare su una sceneggiatura firmata da Hossein Amini basandosi sul libro di Marshall Jon Fisher intitolato A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War, and the Greatest Tennis Match Ever Played.

La produzione del lungometraggio sarà curata da The Ink Factory in collaborazione con Marc Platt e Adam Siegel di Marc Platt Productions, Amusement Park di Malte Grunert ed Edward Berger, regista proprio di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

La carriera sportiva di Von Cramm si è ritrovata alle prese con situazioni politiche e personali complesse e un triangolo sentimentale, che ha portato a giocare nel 1937 la Coppa Davis a Wimbledon lottando per la propria vita.

Le dichiarazioni dei realizzatori

Daniel Brühl ha dichiarato: "Da una prospettiva contemporanea, la straordinaria storia di Gottfried von Cramm è una che richiede di essere raccontata. Gottfried è un eroe della nostra epoca. Sono elettrizzato - e grato - nell'intraprendere questo viaggio cinematografico, e compierlo insieme con i miei amici Felix Kammerer e Malte Grunert renderà ancora più grande il piacere".

Bruhl sarà impegnato alla regia

I produttori Simon e Stephen Cornwell di The Ink Factory hanno aggiunto che la vita dello sportivo è all'insegna del conflitto morale personale e di una pericolosa storia d'amore, con una partita di tennis all'insegna del rischio di vivere o morire.

Grunert, che ha fondato la casa di produzione Amusement Park, ha invece ribadito che la storia di Gottfried von Cramm è all'insegna dell'eroismo personale e in un periodo in cui la libertà era messa a rischio a causa del nazionalismo in ascesa e della politica di estrema destra, elementi che la rendono più attuale che mai.