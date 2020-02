Kirk Douglas è morto: la star di Spartacus aveva 103 anni

Kirk Douglas è morto oggi all'età di 103 anni. Il leggendario attore di Hollywood, celebre per il suo ruolo in Spartacus, aveva interpretato più di 75 film. "Con immensa tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi" - ha detto il figlio del divo, Michael Douglas in un comunicato affidato a People - "Per tutto il mondo lui era una leggenda, un attore della Golden Age del Cinema che nei suoi anni d'oro ha vissuto da attivista per le cause in cui credeva".

Kirk Douglas era nato ad Amsterdam, nello stato di New York, il 9 dicembre 1916 ed aveva iniziato a lavorare a teatro al termine della sua esperienza come militare durante la seconda Guerra Mondiale. Proprio nel primo periodo della sua carriera Guthrie McClintic gli aveva suggerito di scegliersi un nome d'arte: Issur Danielovitch ha quindi scelto Kirk, da uno dei suoi personaggi preferiti dei fumetti, e Douglas, come il cognome di una sua insegnante di dizione. Al cinema ha debuttato nel film Lo strano amore di Marta Ivers, nel 1946, ottenendo poi il successo accanto a Billy Wilder nel 1951 con il film L'asso nella manica.

20.000 Leghe sotto i mari: Kirk Douglas in una scena

Douglas ha lavorato negli anni Cinquanta anche con il regista italiano Mario Camerini, accanto a Silvana Mangano e Anthony Quinn e, dopo aver fondato la sua casa di produzione Bryna Productions, ha recitato in film indimenticabili come Brama di vivere, Orizzonti di gloria e il kolossal Spartacus diretto da Stanley Kubrick. Le ultime prove davanti alla macchina da presa per il cinema sono avvenute nel 2003 con il film Vizio di famiglia, con cui ha recitato accanto al figlio Michael, e nel 2004 con Illusion di Michael A. Goorjian. Nel 2008, invece, la sua ultima partecipazione a un progetto televisivo: Merutres à l'Empire State Building, un film per il piccolo schermo diretto da William Karel. L'attore ha ricevuto in carriera tre candidature al premio Oscar, ricevendo però solo il premio alla carriera nel 1996. Tra i riconoscimenti ottenuti anche la Medaglia presidenziale della libertà assegnatagli dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter.

Kirk Douglas è stato sposato due volte: con Diana Dill, un'attrice britannica con cui ha avuto i figli Michael e Joel, e nel 1954 con la produttrice Anne Buydens, diventando padre di Peter Vincent ed Eric, morto nel 2004 a soli 46 anni per abuso di stupefacenti.