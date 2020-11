Kingsman - Secret Service: Colin Firth tra stunt e un duro allenamento fisico

Secondo quanto dichiarato da Bradley James Allan, coordinatore degli stuntmen e delle coreografie, durante le riprese di Kingsman - Secret Service, Colin Firth ha eseguito personalmente più dell'ottanta percento delle sue acrobazie.

Kingsman: Secret service, Colin Firth in un'immagine tratta dal film

Al fine di poter recitare in ogni scena, senza ricorrere quasi mai all'utilizzo di controfigure, Firth si è allenato per circa sei mesi per interpretare la spia gentiluomo Galahad alias Harry Hart. L'attore ha seguito un programma di allenamento duro e doloroso, aggiungendo anche, di sua spontanea volontà, circa tre ore al giorno di corsa per alcune settimane.

Firth ha descritto la squadra di stuntman del film come La leggenda degli uomini straordinari. Matthew Vaughn ha detto al celebre attore britannico, per la sua interpretazione e caratterizzazione di Harry Hart, di canalizzare David Niven, piuttosto che Sir Roger Moore.

Kingsman: Secret Service, Colin Firth in una foto promozionale

Peter Travers, di Rolling Stone, ha dato al film una recensione positiva e ha scritto: "Questo pirotecnico film d'azione su degli agenti segreti britannici è un cocktail agitato, non mescolato di follia... anche quando smette di avere senso, Kingsman continua a regalare divertimento sfrenato."