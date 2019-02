Kingsman: Aaron Taylor-Johnson nel cast del prequel

Kingsman tornerà con un film prequel dedicato alle origini dell'organizzazione all'inizio del '900 e la produzione ha ora confermato il cast stellare del progetto nel quale spicca il nome di Aaaron-Taylor Johnson e le cui riprese sono iniziate nel Regno Unito.

Gli interpreti coinvolti sono Harris Dickinson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Tom Hollander, Robert Aramayo e Djimon Hounsou.

Matthew Vaughn si occuperà della regia e la sceneggiatura è firmata da Karl Gajdusek, mentre nel team della produzione ci saranno Adam Bohling e David Reid.

Il franchise, fino a questo momento, ha incassato oltre 820 milioni in tutto il mondo grazie alle avventure di un ragazzo che entra a far parte di un addestramento incredibilmente competitivo che gli permetterà di entrare a far parte di un gruppo di spie. I film sono tratti dai fumetti di Dave Gibbons e Mark Millar.