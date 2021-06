Kingpin 2, i fratelli Farrelly al lavoro sul sequel del cult anni '90

Un sequel di Kingpin, il film del 1996 diretto da Peter e Bobby Farelly, sarebbe in lavorazione proprio per mano dei registi di Tutti pazzi per Mary e Io, Me & Irene, nonché della pellicola originale.

Il duo sarebbe infatti tra i produttori di Kingpin 2, che Collider e Comicbook riportano come attualmente in fase di sviluppo per Village Roadshow Pictures, anche se non sono ancora note informazioni riguardanti la possibile trama del film, in quanto ulteriori dettagli sul team creativo che si occuperà della pellicola e del cast che apparirà sullo schermo sono ancora da stabilire.

Da qui anche il dubbio sul coinvolgimento dei Farrelly non solo in veste di produttori, ma anche in quelle di sceneggiatori e/o registi del film, qualora il team dietro la sceneggiatura non dovesse figurare il ritorno di Barry Fanaro e Mort Nathan o penne del tutto nuove.

Viggo Mortensen e Peter Farrelly raccontano la storia di un uomo che va in Vietnam nel '67 a farsi una birra

Sul fronte attoriale, dunque, è impossibile dire al momento se avremo modo di rivedere, ad esempio, Woody Harrelson o Vanessa Angel, entrambi ancora parte attiva dell'industria cinematografica, come si può solo ipotizzare un breve cameo da parte di Bill Murray nei panni della leggenda del Bowling Ernie McCkracken. Per quanto riguarda Randy Quaid, invece, considerata la sua lontananza dalle scene e il fatto che nella vita reale abbia spesso dato voce a dichiarazioni piuttosto controverse tra social e interviste, potrebbe essere difficile vederlo prendere parte del progetto.

Kingpin raccontava la storia di un ex-giocatore di bowling professionista (Harrelson) e un giovane prodigio del bowling (Quaid) che decideranno di allenarsi insieme per tentare la vittoria in un grande torneo dall'ancor più grande premio in palio.