King Lear con Anthony Hopkins in Italia: l’anteprima su Sky Cinema

King Lear con Anthony Hopkins arriva in Italia: l'anteprima del film con Emma Thompson, Jim Broadbent e Florence Pugh su Sky Cinema Due e Now dal 20 aprile.

Arriva in Italia grazie ad Enrico Pinocci, e la Movie On Pictures, il film King Lear con un cast eccezionale: il premio Oscar Anthony Hopkins, la due volte premio Oscar Emma Thompson, il premio Oscar Jim Broadbent, la nominata a due Oscar Emily Watson, la nominata all'Oscar Florence Pugh, il nominato a due Golden Globe Tobias Menzies, il nominato al Golden Globe Andrew Scott. Il film, diretto da Richard Eyre, su Sky Cinema Due e Now dal 20 aprile.

King Lear: Anthony Hopkins e Florence Pugh si abbracciano in una scena

King Lear è il rifacimento dell'omonima tragedia shakespeariana del 1605, è la storia di Re Lear che riunisce la famiglia per dividere la sua eredità tra le tre figlie: Regan e Goneril affermano il loro affetto per il padre con lodi e dichiarazioni di fedeltà mentre Cordelia si rifiuta di prestarsi ad un simile gioco per ottenere la parte di eredità che le spetta.

Re Lear, furioso, disereda la figlia minore e la priva della fetta di regno che avrebbe dovuto governare, dando cosi inizio ad una futura guerra civile, spietata e sanguinosa.

L'imprenditore Enrico Pinocci recentemente è stato premiato alla 24° edizione del Terra di Siena International Film Festival per la sua attività di produttore internazionale.

L'ultimo film prodotto, Mission Possible, con John Savage, James Duval, Chris Coppola e diretto da Bret Roberts, è stato distribuito in 30 territori e in 70 broadcasters tra cui: Amazon (Usa, Regno Unito, Germania, Austria), Sky (Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Irlanda) e poi su Apple Tv, Rakuten Tv, Tubi, Microsoft, Canal+, ed in Italia su Rai e Chili Tv.