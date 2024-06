Kinds of Kindness, i fan trovano il marketing legato al film "disturbante e nauseante"

L'ultimo poster di Kinds of Kindness ha generato reazioni molto contrastanti tra i fan di Yorgos Lanthimos. Il film, presentato all'ultimo Festival di Cannes, è interpretato da un cast stellare, capitanato dalla veterana del cinema del regista ellenico, Emma Stone.

Tuttavia, l'ultimo manifesto ha provocato la nausea agli spettatori, in base ai commenti che sono stati pubblicati sui social poco dopo la sua diffusione online. Il poster è stato condiviso su X da Discussing Film: mostra la testa e le spalle di una persona ma il viso è oscurato da tante piccole versioni di altre persone.

Poster nauseante

I primi commenti all'immagine hanno subito definito l'effetto procurato dal poster a diverse persone:"Mi ha fatto venire la nausea" ha commentato un utente, subito seguito da un altro:"Spero di non vederlo mai più in vita mia". Secondo diversi utenti si tratta di un poster che alimenta gli incubi e con il quale l'idea della produzione era spaventare la gente. Disgusto, spavento e fascino sono le parole che vengono maggiormente attribuite all'immagine, che probabilmente ha creato l'effetto inizialmente voluto dalla produzione.

Del film di Yorgos Lanthimos si parla diffusamente da metà maggio, quando venne proiettato in anteprima al Festival di Cannes. Il poster è strettamente connesso alla costruzione del film, in cui un gruppo di attori interpreta diverse versioni dello stesso personaggio mentre raccontano varie storie. Tra i protagonisti, Joe Alwyn, che ha spiegato qualche giorno fa che cosa significa lavorare con Yorgos Lanthimos:"È un regista che ti fa sentire come se stessi per andare a giocare".

Nel cast di Kinds of Kindness, diretto da Yorgos Lanthimos, troviamo Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, Margaret Qualley e Hunter Schafer. Grazie al film, Jesse Plemons ha ricevuto il premio per la miglior interpretazione maschile all'ultimo Festival di Cannes.