Kim Kardashian: "Ho fatto sesso con Pete Davidson davanti al camino in onore di mia nonna"

Kim Kardashian ha letteralmente fatto impazzire i fan con una recente confessione: la fondatrice di SKIMS ha parlato della sua vita sessuale durante l'episodio del 13 ottobre di The Kardashians, rivelando che lei e Pete Davidson hanno fatto sesso davanti al camino al fine di onorare un consiglio che la nonna della star le aveva dato in passato.

Parlando del suddetto consiglio datole da Mary Jo "MJ" Campbell, la Kardashian ha raccontato: "Pete ed io stavamo al Beverly Hills Hotel lo scorso fine settimana, ed eravamo seduti davanti al camino, a parlare per ore e ore. E io per tutto il tempo ho pensato: 'Mia nonna mi ha detto che fare sesso di fronte del camino è la fine del mondo'".

"E così abbiamo fatto sesso davanti al camino in onore di MJ"; ha spiegato la star durante l'episodio, rivolgendosi proprio a MJ, Kris Jenner e Khloe Kardashian. In tutta risposta la nonna ha preso in giro Kim chiedendo se questo caminetto si trovasse nella hall dell'hotel in cui i due stavano alloggiando.

Kim Kardashian ha risposto alla battuta dicendo che, ovviamente, il camino si trovava nella loro stanza, per poi aggiungere: "Quanto può essere inquietante pensare a tua nonna pochi istanti prima di fare sesso?", al che MJ ha scherzosamente affermato: "Lo so, ma una volta ero giovane anch'io!".