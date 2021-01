Kim Kardashian: il ladro accusato di averla rapinata racconta tutto in un libro

Uno dei truffatori che, presumibilmente, hanno rapinato Kim Kardashian in un hotel di Parigi nel 2016 ha scritto un libro rivelatore contenente strani dettagli e segreti relativi alla rapina di cui è stata vittima la regina dei reality.

Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event - Kim Kardashian con Kris Humphries nel giorno delle loro nozze

Yunice Abbas, accusato di aver rubato 10 milioni di dollari in gioielli alla Kardashian, ha detto di aver preso anche il cellulare della star durante la rapina: Abbas è rimasto sbalordito quando il telefono ha iniziato a squillare e si è reso conto che dall'altra parte c'era la celebre cantante Tracy Chapman.

"Nel momento in cui ho sentito una macchina della polizia il suono del telefono mi ha fatto sobbalzare. Il nome della cantante è improvvisamente apparso sullo schermo dell'iPhone, non riuscivo a crederci. Non è possibile, mi son detto, devo avere le allucinazioni", ha scritto Abbas nel libro intitolato 'Ho sequestrato Kim Kardashian', la cui uscita è prevista per il 4 febbraio.

In un'altra sezione del libro Abbas ha preso in giro Kim dicendo che lei e la sua segretaria hanno chiamato il 911, nonostante si trovassero in Francia, dove ovviamente la linea di emergenza americana si è rivelata completamente inutile: "Le nostre due bellezze hanno provato ostinatamente a chiamare il 911... il numero di emergenza degli Stati Uniti. Piuttosto inutile se ti trovi a Parigi".

Kim Kardashian esce dal Tribeca Nail Salon dopo una manicure

Non è chiaro perché Abbas, arrestato nel 2017 ed in attesa di essere processato, abbia voluto scrivere un libro in cui ha confessato la sua colpevolezza. I gioielli costosi rubati dalla banda includevano due braccialetti di Cartier, una collana Jacob in oro e orecchini con diamanti realizzati da Loraine Schwarz. La Kasrdashian non è stata ferita durante la rapina ma i suoi gioielli non sono mai stati recuperati.