Kim Kardashian e Kanye West, è divorzio: "Lei ne ha avuto abbastanza"

Kim Kardashian ha chiesto il divorzio a Kanye West dopo quasi sette anni di matrimonio: a quanto pare lei sarebbe troppo presa dal suo obiettivo di diventare avvocato e il rapper, invece, sarebbe esausto dallo stile di vita della famiglia Kardashian.

Una fonte del tribunale ha confermato a Variety che le pratiche del divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarebbero persino già state archiviate. Altre fonti dirette avrebbero dichiarato a TMZ che il divorzio è "consensuale" da parte di entrambi, dicendo che Kim ha richiesto la custodia legale e fisica congiunta dei quattro figli della coppia e a quanto pare West acconsentirebbe.

La coppia di Hollywood si è sposata nel 2014 e ha due figlie, North e Chicago, e due figli, Santo e Salmo. La loro separazione segna il terzo divorzio per Kardashian, in seguito ai suoi matrimoni con il giocatore di basket Kris Humphries e il produttore musicale Damon Thomas.

A gennaio, numerose fonti vicine alla famosa coppia avevano detto a Page Six che il loro divorzio era "imminente", dal momento che Kim aveva assunto il famoso avvocato divorzista Laura Wasser. Durante le vacanze, West è rimasto nel suo ranch del Wyoming e non si è unito a sua moglie e al clan Kardashian per le loro celebrazioni annuali. "Kim ha convinto Kanye ad andare in Wyoming, in modo che potessero vivere vite separate e sistemare le cose in silenzio per il divorzio. Alla fine ce l'ha fatta", ha detto una fonte sempre a _Page Six.

La fonte ha continuato dicendo che Kim Kardashian ha lavorato instancabilmente per aiutare West con i suoi problemi di salute mentale. Kardashian ha svelato infatti a luglio che Kanye West ha un disturbo bipolare, descrivendo suo marito come un uomo "brillante ma complicato" e implorando il pubblico di avere compassione per lui.

-"Ora questo divorzio sta accadendo perché Kim è cresciuta molto", ha detto la fonte a _Page Six. "Prende sul serio l'esame di avvocato ed è anche molto determinata riguardo alla sua campagna di riforma carceraria. Nel frattempo Kanye sta parlando di candidarsi alla presidenza e altre stronzate. Lei ne ha avuto abbastanza".

Nel frattempo, un'altra fonte ha rivelato che West si sarebbe stufato dello stile di vita dei Kardashian, dicendo che il rapper "non ce la fa più a sopportare l'intera famiglia... Non vuole avere niente a che fare con loro". Inoltre West, sempre secondo la fonte, ha trovato il loro reality show "insopportabile". La famiglia, intanto, concluderà la ventesima e ultima stagione di "Al passo con i Kardashian" nel 2021. West ha mantenuto una relazione instabile con la famiglia dei Kardashian, sostenendo che loro hanno cercato di costringerlo a un trattamento psichiatrico, arrivando a chiamare la matriarca Kris Jenner "Kris Jong-Un".

A luglio, Kanye West ha scritto in un tweet (ora cancellato): "Ho cercato di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek al Warldolf per la sua 'riforma carceraria'", riferendosi a un vertice sulla giustizia penale a cui hanno partecipato Kim Kardashian e il rapper Meek Mill nel novembre 2018. In seguito si è scusato su Twitter.