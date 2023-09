Kim Kardashian irriconoscibile con le sopracciglia ultra sottili e un taglio corto (FOTO)

Cosa vi viene in mente se pensate a Kim Kardashian? Ho la risposta: una meravigliosa chioma di capelli scuri, i suoi bellissimi lineamenti o, più probabilmente, le sue curve esagerate avvolte in una tuta di pelle. Ciò che sicuramente non si immagina nessuno sono delle sopracciglia sottili, un taglio corto e un paio di occhiali da lettura.

Eppure, è proprio questa l'immagine che CR Fashion Book ha diffuso online per la copertina dell'edizione del decimo anniversario della rivista. Immortalata dalla fotografa americana e icona della moda Nadia Lee Cohen, la Kardashian (che è stata la prima star di copertina della pubblicazione nel 2013) è quasi irriconoscibile nelle foto in bianco e nero.

I suoi capelli sembrano essere stati rasati corti e le sue iconiche sopracciglia curate sono state ridotte a sottili linee. In realtà, la rasatura delle sopracciglia sarebbe autentica mentre la pettinatura sarebbe una parrucca, come confermato dalla sua pubblicista alla CNN.

Nelle immagini, Kim Kardashian indossa anche una maglietta bianca sbiadita di DSQUARED2 e un paio di occhiali Old Focals. Questo look è indubbiamente molto diverso dal tipico stile della star, il che forse spiega perché l'hashtag "Kim Kardashian" sia in tendenza su X (ex Twitter), dove l'immagine è stata vista più di 25 milioni di volte.