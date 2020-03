Kim Kardashian contro Taylor Swift: si riaccende la faida

L'antica faida tra Kanye West e Taylor Swift si riaccende, mentre Kim Kardashian torna a difendere il marito sul palco dove tutto è iniziato: i social network. Dopo il leak che ha reso pubblica la telefonata integrale tra West e Swift, il favore del pubblico sembrava essere tornato nell'angolo della cantante, ma Kim la accusa di essere egoista in un momento di crisi.

Taylor Swift nel video di Blank Space

Facciamo un passo indietro per chi non ha seguito la vicenda, che è piuttosto complicata. Nel 2009, mentre Taylor Swift ritirava il suo premio agli MTV Video Music Awards, Kanye West invade il palco e interrompe la cantante per offrire il suo parere non richiesto su quanto fosse migliore il video di Beyoncé. Magari lo era, ma l'atteggiamento di West la dice lunga su quanta considerazione avesse per la collega.

In riferimento all'incidente della premiazione, West decide di fare riferimento a Swift nel suo album The Life of Pablo del 2016, precisamente nel brano Famous. Stando alle immagini pubblicate da Kim Kardashian al tempo, West avrebbe avvertito Swift del verso che dice "ho reso famosa quella stronza", ma la cantante ha sempre sostenuto il contrario, beccandosi comunque insulti e minacce da mezza internet.

Il leak con la telefonata integrale ha poi rivelato che il verso della discordia non era infatti stato anticipato da Kanye West, avvalorando la versione di Taylor Swift. Nonostante l'evidenza, Kim Kardashian prende comunque le difese del marito, negando di aver manipolato il video originale (come invece ha fatto) e definendo Swift un'egoista perché "riaccende un vecchio scontro" mentre "milioni di vere vittime stanno soffrendo proprio ora". Pare che Kim Kardashian e Kanye West non abbiano ancora trovato argomenti migliori per giustificare gli anni di bugie.