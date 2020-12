Kim Kardashian come Hulk: il suo outfit di Natale "spacca" sui social

Come tutte le star, anche Kim Kardhashian ha condiviso le foto del suo outfit scelto per Natale, ma stavolta l'abito è stato associato immediatamente a Hulk e non solo per il colore verde brillante. I commenti sui social hanno indicato in Kim la nuova Bruce Banner.

Per il suo Natale in famiglia Kim Kardashian ha indossato uno Schiaparelli personalizzato. L'abito presenta un corpetto verde con addominali ben definiti, tanto che molti hanno paragonato il suo outfit al costume di Hulk. Alcuni, meno indulgenti, hanno scritto sui social che Kim si è vestita come un serpente. In una secondo foto la star di Al passo con i Kardashian indossa enormi orecchini a forma di serpente.

Dopo la pubblicazione dell'outfit completo, Twitter ha rilanciato il dibattito su una vecchia teoria dei cospirazionisti: il look di Kim si spiega col fatto che lei sarebbe un membro degli Illuminati. Questa non è la prima volta che Kim viene accusata di essere un membro del gruppo segreto e probabilmente non sarà l'ultima.

"Un ringraziamento speciale a Daniel Roseberry Schiaparelli per il mio fantastico abito che mi ha fatto sentire abbastanza festosa quest'anno anche se la nostra festa della vigilia di Natale è stata annullata", ha twittato Kardashian.

Sul social sono state pubblicate numerose immagini che prendono in giro l'outfit di Kim paragonandolo all'eroe della Marvel.

Altri utenti di Twitter hanno visto nel vestito natalizio della Kardashian il richiamo alle mitiche Tartarughe Ninja che spopolarono tra gli anni '80 e '90.