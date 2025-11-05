Kim Kardashian è una assidua utilizzatrice di ChatGPT, così tanto dall'essersi scagliata proprio nei confronti del chatbot per averle, a suo dire, fatto fallire gli esami di legge.

La star dei reality e attrice della serie di Ryan Murphy, All's Fair ha confessato di aver chiesto consigli legali mentre era impegnata negli studi per gli esami di legge.

La rabbia di Kim Kardashian contro ChatGPT

L'attrice e imprenditrice ha spiegato che il chatbot secondo lei sbaglia sempre e per questo motivo le avrebbe impedito di superare gli esami: "Lo uso per consigli legali" ha spiegato nel corso del test della verità per Vanity Fair "Quando devo conoscere la risposta ad una domanda faccio una foto e la inserisco lì".

Kardashian ha spiegato di aver ricevuto spesso informazioni errate da ChatGPT: "Sbaglia sempre. Mi ha fatto fallire un sacco di test. Poi mi arrabbio e gli urlo contro che mi ha fatto fallire e perché l'ha fatto. E mi risponde pure". La star ha confessato di cercare di 'far sentire in colpa' il chatbot per i suoi errori: "Gli dico come lo fa sentire il fatto che mi farà fallire e che deve saperle le risposte perché io vado da lui per questo. E mi risponde che ciò mi insegna a fidarmi del mio istinto e che ho sempre saputo la risposta".

Kim Kardashian e Naomi Watts in una scena di All's Fair

Kardashian la definisce una sorta di amicizia tossica: "Devono migliorare, perché io mi affido a loro per aiutarmi, e poi finiscono per darmi lezioni di vita come un terapeuta, spiegandomi perché devo credere in me stessa dopo avermi dato la risposta sbagliata. Faccio continuamente screenshot e li mando nella mia chat di gruppo tipo: 'Potete crederci che questa stronza mi parla così? È assurdo!'".

La nuova serie sulle avvocate divorziste con Kim Kardashian

Nella nuova serie FX di Ryan Murphy, All's Fair, recita da protagonista anche Kim Kardashian accanto a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Teyana Taylor.

Kim Kardashian aveva già lavorato con Ryan Murphy nella serie American Horror Story: Delicate. Nel frattempo, Kardashian continua a studiare legge e nel mese di luglio ha sostenuto l'esame di abilitazione.