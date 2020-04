Killing Eve 3: i nuovi episodi disponibili su TimVision

La terza stagione di Killing Eve, il thriller-drama, tratto dai romanzi Codename Villanelle di Luke Jenning, è già disponibile in esclusiva su TimVision con i primi 3 episodi e uno nuovo ogni lunedì.

Nella nuova stagione continua la storia di Villanelle (Jodie Comer) ed Eve Polastri (Sandra Oh), entrambe dipendenti l'una dall'altra che tentano disperatamente di vivere la loro vita cercando di ignorarsi Per Villanelle - l'assassina senza lavoro - Eve è morta. Per Eve - l'ex agente dell'MI5 nascosta sotto gli occhi di tutti - Villanelle non la troverà mai. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando una morte scioccante e personale non le mette nuovamente in rotta di collisione. Il viaggio l'una verso l'altra costerà a entrambi amici, familiari e alleanze ... e forse una parte delle loro anime.

Killing Eve: Sandra Oh e Jodie Comer nell'episodio I Have a Thing About Bathrooms

La serie ideata da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), prodotta da Sid Gentle Films Ltd. per BBC America, vede al timone della terza stagione Suzanne Heathcote (Fear The Walking Dead), e nel cast a Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw si aggiungono Dame Harriet Walter (Succession, The Crown) e Danny Sapani (Harlots, The Crown). Killing Eve ha registrato un incredibile successo di critica e pubblico trionfando ai BAFTA Television Awards 2019 aggiudicandosi i premi della miglior serie drammatica, miglior attrice protagonista per l'interpretazione di Jodie Comer (Villanelle) e miglior attrice non protagonista per Fiona Shaw (l'agente Carolyn del MI5). La protagonista Sandra Oh ha già vinto per questa serie il Golden Globe nel 2018 e il Critics' Choice Award 2019.

Con questa nuova anteprima si rafforza ulteriormente l'offerta di TIMVISION, principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità per tutta la famiglia, che punta a soddisfare i diversi interessi del pubblico.