Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro mettono in palio un ruolo per beneficenza

Nel film Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese apparirà anche un fan, ecco l'iniziativa benefica di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon avrà un fan tra i membri del cast grazie a un'iniziativa ideata dai protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. I due attori hanno infatti pensato a questa opportunità unica per sostenere chi si trova in difficoltà a causa dell'emergenza in corso, invitando i propri follower a donare e visitare il sito AllInChallenge.com per poter provare a conquistare l'incredibile chance di apparire nel film diretto da Martin Scorsese, trascorrere una giornata con le star e partecipare alla première.

L'iniziativa All In Challenge è stata lanciata da Michael Rubin, fondatore di Fanatics, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a chi lotta in prima linea contro il Coronavirus, gli anziani, i bambini, le persone in difficoltà economiche e varie organizzazioni che stanno impegnandosi per aiutare le persone in questo difficile periodo. Al termine del video Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno inoltre invitato altri colleghi e amici, come Matthew McCounaghey e Jamie Foxx, ad aderire alla campagna.

Killers of the Flower Moon si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI.