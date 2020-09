Kill Bill vol. 1 e 2 stasera su TV8

Stasera su TV8 all'insegna di Quentin Tarantino e di Kill Bill vol. 1 e 2. Se alle 21:25 arriva il primo capitolo, in seconda serata alle 23:25 va in onda il secondo, ancora con protagonista assoluta un'atletica e pericolosa Uma Thurman.

E la scelta di TV8, di trasmettere entrambi i capitoli in un'unica serata, è assolutamente giusta e logica perchè, come lo stesso Quentin Tarantino ha chiarito un anno fa, pur essendo stato distribuito in due anni distinti, in realtà Kill Bill è da considerarsi un unico grande film. "Tecnicamente è stato pubblicato come se fossero due film diversi, e ciascuna delle due parti ha un credito in apertura e in chiusura che si riferisce all'altra. Però l'ho realizzato come un unico film e l'ho scritto come un unico film: quindi è un film solo". Kill Bill, infatti, si è sdoppiato in fase di post-produzione per colpa della sua durata. "Devo ammettere che così funziona davvero bene. Non sono certo che sarebbe stato altrettanto popolare se fosse durato 4 ore. Ricordo che me lo fece notare un ragazzo, mi disse 'Quentin, il punto è questo. Mio zio adorerebbe questo film ma lo adorerebbe meno dopo quattro ore'".

La storia del film è più che nota: la Sposa (Uma Thurman) è una ex-killer che faceva parte dei 'Deadly Viper Assassination Squad'. Aggredita e quasi uccisa il giorno delle nozze per ordine del suo padrino Bill, la Sposa entra in coma. Dopo cinque anni, però, si risveglia. Addestrata dai monaci Shaolin allo Zen e alle arti del Kung Fu, diventa una macchina di morte con una sola missione: uccidere Bill.

La seconda parte del film di Quentin Tarantino vede ancora la Sposa in cerca di vendetta nei confronti dell'ex padrino Bill.