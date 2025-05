Charlize Theron elogia Uma Thurman: "La sua performance in Kill Bill meritava l’Oscar"

Durante una recente apparizione televisiva, Charlize Theron ha elogiato Uma Thurman, sottolineando come la sua performance in Kill Bill avrebbe dovuto essere premiata con l'Oscar.

Charlize Theron non ha dubbi: Uma Thurman avrebbe meritato di vincere l'Oscar per Kill Bill. L'attrice sudafricana, ospite al Jimmy Kimmel Live! per promuovere il sequel The Old Guard 2, ha parlato con grande ammirazione della collega, rievocando i primi ricordi legati al suo lavoro e sottolineando quanto la sua interpretazione nei film diretti da Quentin Tarantino sia stata iconica.

Cosa ha detto Charlize Theron

"Ci conoscevamo solo di vista, ma ero una sua grandissima fan. Osservavo il suo modo di recitare e ho sempre sognato di lavorare con lei", ha raccontato la Theron. "Quando sono entrata nel mondo del cinema d'azione, lei era il mio punto di riferimento. Per me, era la maestra. L'originale".

Bill, è arrivata la tua ora.

A quel punto, il conduttore Jimmy Kimmel ha osservato: "Penso anche io che avrebbe dovuto vincere l'Oscar per Kill Bill, sei d'accordo?"

La risposta dell'attrice di Mad Max: Fury Road è stata netta: "Assolutamente sì. Spesso vedo che gli uomini vengono premiati più facilmente in questi generi cinematografici, ma ciò che Uma ha fatto in quel film è stato davvero straordinario".

Poi ha aggiunto con affetto e ammirazione: "È davvero tosta. Dopo anni in questo settore, quando mi chiedono con chi vorrei girare una scena d'azione, penso sempre a lei. Sempre e solo a Uma Thurman".

Theron ha anche rivelato di essere rimasta inizialmente intimorita dal carisma della collega, specialmente durante le prime prove sul set: "Mi ha colpito subito. Era appena arrivata, le hanno dato una spada per la scena, e lei ha detto: 'Ne voglio due'. A quel punto ho capito con chi avevo a che fare".

The Old Guard: una scena del film con Charlize Theron e Matthias Schonearts in una scena

Charlize Theron ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista nel 2004 grazie a Monster e ha ricevuto altre due nomination nel 2006 per North Country e nel 2020 per Bombshell. Uma Thurman, invece, ha ricevuto una sola candidatura agli Academy Awards, nel 1995 per Pulp Fiction, ma la statuetta andò a Jessica Lange per Blue Sky.

Nel frattempo cresce l'attesa per The Old Guard 2, in cui Theron riprende il ruolo di Andy, a capo di un gruppo di guerrieri immortali. La sinossi ufficiale anticipa un ritorno carico di tensione: mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio per il suo tradimento, e Quynh (Veronica Ngô) medita vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione subacquea, Andy si confronta con la sua nuova condizione mortale. La squadra - composta anche da Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) - si affiderà all'aiuto di Tuah (Henry Golding), un alleato del passato che potrebbe nascondere la chiave per svelare i segreti dell'immortalità.