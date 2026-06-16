Kiki consegne a domicilio dello Studio Ghibli avrà una versione live-action

Una delle eroine più amate dell'universo Ghibli è pronta a tornare sullo schermo in una veste completamente nuova. Il progetto riporterà al centro la magia e lo spirito d'avventura che hanno reso celebre il film d'animazione di Hayao Miyazaki.

Kiki consegne a domicilio è pronta a spiccare di nuovo il volo, questa volta lontano dall'animazione di Studio Ghibli e dentro un progetto live-action pensato per la televisione. A 37 anni dall'uscita del film diretto da Hayao Miyazaki, la giovane strega nata dalla penna di Eiko Kadono tornerà protagonista in una serie da dieci episodi, ciascuno della durata di circa mezz'ora.

Un'operazione delicata, inevitabilmente, perché confrontarsi con un titolo così amato significa misurarsi con aspettative altissime e con il peso della nostalgia. Il progetto, però, sembra partire da presupposti interessanti e potenzialmente più solidi di quanto ci si potrebbe aspettare.

Kiki consegne a domicilio, la nuova serie riparte dal romanzo originale

Kiki consegne a domicilio

Il nuovo progetto nasce dalla collaborazione tra BBC Studios Kids & Family, la società britannica Wheel in Motion e la giapponese Kadokawa Corporation. La serie live-action di Kiki consegne a domicilio sarà basata sul primo volume dei libri di Eiko Kadono e arriverà in occasione del 40esimo anniversario della pubblicazione del romanzo.

Questo dettaglio è importante: non si tratterà infatti di una copia del classico Ghibli, ma di una nuova rilettura della stessa fonte letteraria. Una scelta che potrebbe dare alla produzione un margine creativo più ampio, evitando il confronto scena per scena con il film animato del 1989 che è diventato nel tempo un vero cult per gli amanti del genere.

Kiki, del resto, ha ancora molto da raccontare oltre l'immaginario reso celebre da Miyazaki. La saga letteraria comprende infatti altri volumi e potrebbe offrire materiale prezioso per un racconto più disteso.

Kadono ha accolto l'annuncio con entusiasmo, definendo questa nuova partenza come un viaggio verso "un nuovo mondo". L'autrice si è detta fiduciosa sul risultato e curiosa di vedere la sua eroina prendere vita in una forma diversa.

I precedenti tentativi live-action

Questa non sarà la prima volta che Kiki approda nel mondo delle produzioni dal vivo. Nel 2014 il romanzo di Eiko Kadono era già stato adattato in un film live-action diretto da Takashi Shimizu, un progetto che però non riuscì a lasciare un segno paragonabile a quello del celebre lungometraggio animato di Studio Ghibli.

Nel corso degli anni il personaggio è stato inoltre protagonista di adattamenti teatrali e musicali, mentre alcuni tentativi di realizzare una versione internazionale della storia non sono mai arrivati alla fase produttiva. La nuova serie targata BBC Studios Kids & Family rappresenta quindi l'occasione più importante degli ultimi anni per riportare Kiki all'attenzione del grande pubblico.

Per il momento non sono stati annunciati né il cast né una finestra di uscita ufficiale. Resta però alta la curiosità attorno a un progetto che dovrà confrontarsi con una delle opere più amate dell'animazione giapponese.

Una storia senza tempo che parla ancora al pubblico di oggi

Un'immagine del film dello Studio Ghibli

Al centro della serie ci sarà ancora il percorso di crescita di Kiki, la giovane strega che lascia la propria casa per affrontare il tradizionale anno di apprendistato lontano dalla famiglia. Accompagnata dal fedele gatto Jiji, la protagonista dovrà imparare a cavarsela da sola, costruire nuove relazioni e trovare il proprio posto nel mondo.

Sono proprio questi elementi ad aver reso il personaggio così amato nel corso dei decenni. Al di là della componente fantastica, Kiki consegne a domicilio racconta infatti temi universali come l'indipendenza, le insicurezze dell'adolescenza e la ricerca della propria identità, aspetti che continuano a parlare a generazioni diverse di spettatori e lettori.

La sceneggiatura è affidata a Irena Brignull, già coinvolta in progetti come BoxTrolls - Le scatole magiche e Il Piccolo Principe. "Uno dei grandi personaggi femminili della narrativa", così la scrittrice ha definito Kiki e ha sottolineato come la storia celebri la capacità di reinventarsi, il valore delle relazioni umane e il coraggio di affrontare il mondo con apertura e curiosità.