Kika - un corpo in prestito, stasera su Cielo il film di Pedro Almodóvar

Stasera su Cielo alle 21:15 va in onda il film Kika - Un corpo in prestito, il film di Pedro Almodóvar, una commedia a sfondo erotico che piano piano si trasforma in un thriller.

Kika - un corpo in prestito è il film che va in onda stasera su Cielo alle 21:15. Il canale in chiaro di Sky ci propone il film del regista spagnolo Pedro Almodóvar, una commedia a sfondo erotico con una graffiante critica ai programmi televisivi che puntano tutto sul voyerismo.

Nel film tante storie diverse s'intrecciano l'una con l'altra. Dopo alcuni anni Nicholas torna a Madrid proveniente dalla sua New York. Nella capitale spagnola ritrova il figlio Ramon che convive con la truccatrice Kika. Nicholas inizia a lavorare per la televisione, dove scrive storie incentrate sui serial-killer. Dopo lo stupro di Kika, da parte di un pornodivo evaso dalla prigione, gli eventi precipitano, Ramon scopre chi ha ucciso la madre, che credeva morta suicida. Nel frattempo Andrea scopre cosa si nasconde dietro le storie di Nicholas ed è disposta a tutto pur di intervistare un vero serial killer.

Il film vede Verónica Forqué come protagonista nei panni di Kika. Peter Coyote interpreta lo scrittore Nicholas mentre il figlio Ramón ha il volto di Álex Casanovas. Il cast è completato da Victoria Abril, Rossy de Palma, Santiago Lajusticia, Anabel Alonso e Bibiana Fernández.

Kika - un corpo in prestito, scritto e diretto da Pedro Almodóvar, ha esordito nelle sale italiane il 19 gennaio del 1995, la pellicola fu vietata ai minori di quattordici anni. Il film ottenne il premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, per la migliore attrice protagonista assegnato a Verónica Forqué. Nel film è presente con un cameo la madre del regista spagnolo: è la donna che intervista Nicholas in televisione.