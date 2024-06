Kika - Un corpo in prestito, clip esclusiva della versione restaurata, al cinema dal 10 giugno

CG Entertainment riporta al cinema i film di Pedro Almodovar in versione restaurata, si comincia il 10 giugno con Kika - Un corpo in prestito, ecco una clip esclusiva.

Il cinema evergreen di Pedro Almodovar torna nei cinema italiani per un'estate scoppiettante grazie a CG Entertainment, che la lancia la rassegna Almodovar - Corpi in prestito, dedicata al più sovversivo regista spagnolo di tutti i tempi. Cinque film di culto tornano in sala in versione restaurata per vedere o rivedere i capolavori di Almodovar, permettendo anche alle nuove generazioni di riscoprirlo. Si comincia il 10 giugno con Kika - Un corpo in prestito, di cui Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva in versione originale sottotitolata.

Ecco tutti i titoli che andranno a comporre la rassegna promossa da CG Entertainment:

"Kika - Un corpo in prestito" (1993)

"Il fiore del mio segreto" (1995)

"Parla con lei" (2002)

"La mala educación" (2004)

"Volver" (2006).

Una rassegna che prosegue negli anni

Nell'estate del 2023 con Almodovar - La Forma del Desiderio, CG Entertainment aveva portato in sala cinque film cult degli anni '80: L'indiscreto fascino del peccato, Che ho fatto io per meritare questo?, La legge del desiderio, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Tacchi a spillo. Il progetto prosegue ora con Almodovar - Corpi in prestito, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare l'evoluzione poetica ed estetica di Almodóvar in un percorso che parte dagli anni '90 e arriva alla prima metà degli anni 2000. I cinque film saranno proiettati in versione restaurata grazie ai materiali in alta definizione resi disponibili da Newen Connect.

La sinossi di Kika - Un corpo in prestito

Ramon è un giovane fotografo, ancora traumatizzato dal suicidio della madre, che vive insieme a Kika, procace truccatrice un po' svampita la cui vivacità lo aiuta a lenire il suo dolore. Tutto cambia quando il fidanzato della defunta, lo scrittore Nicholas Pierce, ex amante di Kika, fa ritorno a Madrid per chiedere aiuto proprio a Ramon dando vita a un ingarbugliato triangolo sentimentale. A complicare ulteriormente la situazione ci si mettono la violenza subita da Kika da parte di un detenuto in fuga e gli interventi della bella Andrea, una giornalista che lucra sul dolore della gente.