Donald Trump bannato da Twitter, da Mark Ruffalo e Pedro Pascal: le reazioni delle star

Twitter ha bannato l'ex presidente americano Donald Trump, accusato di violare le regole del social network e di incitare alla violenza, scatenando le reazioni tra cui Pedro Pascal e Mark Ruffalo.

Nelle ultime ore il mondo intero si ritrova a commentare il ban ricevuto da Donald Trump su Twitter, che si aggiunge a quello avvenuto su Facebook questa settimana. In tantissimi chiedevano tale provvedimento da parte del social cinguettante sin da quando l'ex presidente americano iniziò la sua corsa alla Casa Bianca nel 2015, condividendo contenuti razzisti sui messicani.

Il ban arriva dopo che Trump ha incitato una rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti nella quale sono rimaste uccise cinque persone, tra cui un ufficiale di polizia. L'assalto ha bloccato il Congresso e ha ritardato la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Quel giorno, dopo un paio di tweet in cui elogiava i rivoltosi, mentiva ancora sulle elezioni e sembrava incoraggiare ulteriori violenze, Twitter ha sospeso l'account di Trump per 12 ore. Ma ieri è stata presa la decisione di cacciarlo completamente dopo aver twittato dichiarazioni che ancora una volta sembravano incoraggiare ulteriori violenze. Tra le celebrità che hanno commentato la notizia, esprimendo la propria soddisfazione a riguardo, troviamo anche Josh Gad, il quale ha twittato: "Tutto quello che dobbiamo fare ora è togliergli di mano i codici nucleari e fare la cosa giusta!". A lui si è poi aggiunta Julia Louis-Dreyfus, la star di VEEP, la quale ha semplicemente chiesto perché si sia atteso così tanto per prendere questa decisione.

Non poteva poi mancare il commento di Sacha Baron Cohen, che non ha mai nascosto la propria repulsione verso Trump. L'attore di Borat ha quindi esclamato: "Twitter ha finalmente bandito Trump! Ce l'abbiamo fatta!", mentre il protagonista di The Mandalorian, Pedro Pascal, ha semplicemente scritto: "DING DONG DEE DEE DEET DEE".

L'entusiasmo non è poi mancato sul profilo Twitter di Michael Rapaport, tra i protagonisti di Atypical. L'attore ha commentato il ban di Donald Trump con un balletto, condividendo poi un video nel quale "saluta" il tycoon americano usando un linguaggio a dir poco colorito e scrivendo nel post "Mi sento come se avessi appena avuto un bambino":

Infine, riportiamo il tweet di Mark Ruffalo che ringrazia Twitter ed usa un hashtag alquanto esplicito che recita "Banna Trump, salva la democrazia".