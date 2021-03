Kids' Choice Awards 2021: tra i vincitori Robert Downey Jr. e Millie Bobby Brown

I vincitori dei Kids' Choice Awards 2021 sono stati annunciati e tra le celebrità premiate ci sono Robert Downey Jr e Millie Bobby Brown.

L'evento televisivo, condotto da Kenan Thompson sarà trasmesso venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605, e ha proposto anche performance musicali e interventi molto attesi.

La serata ha proposto un'esibizione musicale di Justin Bieber, che ha interpretato il singolo Intentions e un medley dei suoi brani, una reunion della serie iCarly e l'apparizione della vicepresidente americana Kamala Harris che, in occasione del premio Generation Change, ha parlato della forza e del coraggio dei bambini per creare un mondo migliore per le generazioni future.

Nella categoria dedicata ai film sono stati premiati Wonder Woman 1984, Robert Downey Jr., che ha poi condiviso un divertente post in cui dichiara che anche lui può diventare verde come Hulk, e Millie Bobby Brown che ha trionfato anche in campo televisivo.

I vincitori italiani, invece, sono stati Cecilia Cantarano (Internet Star Preferita), Michelangelo Vizzini (Nuova star preferita) e Daniele Davì (Star Comica preferita).

Ecco la lista completa dei vincitori:

TELEVISIONE:

Programma TV preferito (Ragazzi):

Alexa & Katie

Programma TV preferito (Famiglie):

Stranger Things

Reality show preferito:

America's Got Talent

Cartone animato preferito:

SpongeBob SquarePants

Star TV femminile preferita:

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Star TV maschile preferita:

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger and Danger Force)

FILM

Film preferito:

Wonder Woman 1984

Attrice di film preferita:

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes)

Attore di film preferito:

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Dolittle)

Film d'animazione preferito:

Soul

Voce preferita da un film d'animazione:

Anna Kendrick (Poppy, Trolls World Tour)

MUSICA:

Artista Femminile preferita:

Ariana Grande

Artista Maschile preferito:

Justin Bieber

Band preferita:

BTS

Collaborazione Musicale preferita:

"Stuck with U" - Ariana Grande & Justin Bieber

Canzone preferita:

"Dynamite" by BTS

Star globale preferita:

BTS (Asia)

ALTRE CATEGORIE:

Star dei Social Femminile preferita:

Charli D'Amelio

Star dei Social Maschile preferita:

James Charles

Star dello sport Femminile preferita:

Simone Biles

Star dello sport Maschile preferito:

LeBron James

Videogame preferito:

Among Us

CATEGORIE ITALIANE:

Internet star preferita:

Cecilia Cantarano

Nuova star preferita:

Michelangelo Vizzini

Star comica preferita:

Daniele Davì