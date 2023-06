Kidnap stasera su Rai 4: trama e cast dell' action-thriller con Halle Berry

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Kidnap: trama e cast dell' action-thriller con il premio Oscar Halle Berry.

Stasera, 7 giugno, su Rai 4, alle 21:20, viene trasmesso Kidnap: l'action-thriller, diretto da Luis Prieto, è di produzione statunitense. La sceneggiatura è stata scritta da Knate Gwaltney, la colonna sonora è curata da Federico Jusid. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Kidnap: Trama

La trama del film ruota attorno a una madre che si lancia in una missione disperata per salvare suo figlio dopo che viene rapito in un parco giochi. Karla, madre single, si trova a dover barattare telefonicamente la vita di suo figlio con dei rapitori. Ma la donna non è intenzionata ad arrendersi alle condizioni dei criminali e, al volante del suo minivan, si mette alla ricerca del bambino in una disperata corsa contro il tempo.

Kidnap: Curiosità

Le riprese di Kidnap si sono svolte nel 2014. La pellicola, a causa della bancarotta dello studio di produzione, è arrivata nelle sale cinematografiche statunitensi solamente il 4 agosto 2017.

Dati statistici illustrano che, negli Stati Uniti, ogni 40 secondi un bambino scompare; il più delle volte i casi si risolvono per il meglio, ma una percentuale consistente si rivela essere un rapimento.

Il titolo originale del film era The Hive, L'alveare. La maggior parte delle scene sono state girate a New Orleans, Louisiana. Il lungometraggio è stato un successo al botteghino, guadagnando oltre 34 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget relativamente modesto.

Kidnap: Interpreti e personaggi

Kidnap: Crirtica e trailer

Kidnap è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 35% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10.