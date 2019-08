Kidding 2: nel trailer dei nuovi episodi Jim Carrey diventa una bambola

Il trailer di Kidding 2, in arrivo a novembre sugli schermi americani, mostrano il personaggio di Jim Carrey, Mr. Pickles, trasformato in una bambola parlante.

Kidding 2, la seconda stagione della serie Showtime con protagonista Jim Carrey, in onda in Italia grazie a Sky Atlantic, ha il primo trailer che ne annuncia il ritorno il 3 novembre sugli schermi americani.

Il video mostra il lancio di una nuova linea di bambole animate con le fattezze di Mr. Pickles, il protagonista della storia, un nuovo look per il protagonista e i suoi problemi in famiglia. Il trailer regala anche una piccola anticipazione della partecipazione della star della musica Ariana Grande.

Jim Carrey interpreta in Kidding il ruolo di Jeff una star televisiva amata dai bambini e dai genitori che ha fatto del suo ruolo di Mr Pickless una vera e propria miniera d'oro. Ma tutto crolla quando la sua famiglia - composta da moglie, due figli maschi, padre e sorella - comincia a implodere. Una crisi che, per quanto Jeff tenti gestirla al meglio, alla fine lo travolge facendogli perdere la sanità mentale in modo tanto esilarante quanto commovente.

Nel cast ci sono anche Catherine Keener nel ruolo di Deirdre, che costruisce tutti i burattini del suo programma; Frank Langella, Judy Greer (Jill, l'ex moglie del protagonista) e Justin Kirk (Peter, nuovo compagno di Jill).

Recensione Kidding: la triste arte della risata nel finale della stagione 1

Recensione Kidding: la triste arte della risata nel finale della stagione 1