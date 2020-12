Kevin Spacey nel suo video di Natale: "Se state soffrendo, la situazione migliorerà"

Kevin Spacey ha condiviso online un nuovo video natalizio, intitolato 1-800 Xmas, in cui si rivolge alle persone in difficoltà a causa dei problemi causati dal 2020.

Nel filmato condiviso su YouTube l'attore rivela che molte persone lo hanno contattato negli ultimi mesi per condividere i propri problemi e le difficoltà che stanno affrontando, spiegando di non essere purtroppo in grado di essere molto di aiuto, pur sentendosi privilegiato per essere considerato un punto di riferimento, e condividendo tuttavia un messaggio di speranza in particolare a chi ha perso totalmente la speranza.

L'ex star di House of Cards dichiara poi: "Se vi trovate in una situazione in cui non riuscite più a sopportare quanto sta accadendo, se state soffrendo, se avete bisogno di aiuto, se vi sentite in colpa o vi vergognate, se state lottando con la vostra identità, se siete con le spalle al muro, o se pensate di non avere una strada davanti a voi, a prescindere dalla vostra situazione, vi prometto che c'è una via".

Kevin Spacey ha aggiunto: "In questo periodo durante queste feste e oltre, anche se non sentite che sia così, ci sono lì fuori delle persone che vi capiscono e vi possono aiutare, perché non siete soli".

Non è la prima volta che l'attore condivide un messaggio durante la vigilia della Natale dopo la sua uscita di scena dal mondo dello spettacolo a causa delle accuse di molestie sessuali, come ricorda nei primi secondi del filmato su YouTube in cui ironizza dichiarando: "Che vigilia sarebbe senza un mio messaggio?".

Il messaggio natalizio di Spacey si conclude dichiarando: "Voglio solo augurarvi un buon Natale e un grandioso 2021, e a tutte le persone che stanno soffrendo... La situazione migliorerà, migliora davvero". Il video ricorda infine i numeri da chiamare negli Stati Uniti se si ha bisogno di un sostegno psicologico.